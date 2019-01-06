علي مالك اجتمع برؤساء أندية الهواة أمس بقسنطينة :

عقد رئيس الرابطة الوطنية للهواة علي مالك اجتماعا برؤساء وممثلين عن الأندية الناشطة في هذه البطولة من جهة الشرق، وذلك بفندق قوس قزح بمدينة الخروب، حيث عرف الاجتماع حضور كل ممثلي الأندية 15 الناشطة في هذه الرابطة لمناقشة الأمور الخاصة بأنديتهم وتطلعاتهم المستقبلية في كيفية التصدي وإيجاد الحلول لبعض العراقيل التي تصادفهم خلال مشوار البطولة.

الاجتماع تبلور حول تقييم مرحلة الذهاب

تبلور الاجتماع المنعقد صبيحة أمس بمدينة الخروب، حول التقييم الشامل لمرحلة الذهاب من الموسم الجاري لبطولة الهواة، حيث فتح رئيس الجلسة السيد علي مالك المجال لبعض الرؤساء من أجل الحديث عن انشغالاتهم والعراقيل التي صادفتهم خلال المرحلة الأولى من عمر الموسم الجاري.

..والحديث عن صيغة التعاقدات الشتوية

كما شرح رئيس الرابطة علي مالك كيفية إبرام الصفقات الشتوية بين الأندية طبقا للقوانين الجديدة، وأيضا كيفية الاستفادة ماليا من اللاعبين الذين يتنقلون لأندية محترفة، حيث كانت العديد من الفرق الناشطة في هذه الرابطة قد تعاقدت مع لاعبين جدد وسرحت آخرين خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري.

الأزمة المالية أخذت حيزا كبيرا من الاجتماع

استغل البعض من ممثلي أندية الرابطة الثانية للهواة فرصة الاجتماع بالسيد علي مالك من أجل طرح انشغالاتهم المالية والمشاكل التي يتخبطون فيها جراء نقص ميزانية المساعدات المالية التي تصلهم من قبل السلطات المحلية، وهي الميزانية التي حسبهم لا تسمح حتى لتسيير مرحلة الذهاب، مؤكدين بأن عدم المساواة بين أندية نفس الرابطة في قضية المساعدات يلعب دورا كبيرا في تحديد الأهداف وتباينها من فريق لآخر.

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