علي مالك: “الاجتماع لتقييم مرحلة الذهاب وطريقة التكيف مع القوانين الجديدة”

صرح رئيس رابطة الهواة علي مالك على هامش الاجتماع الذي جمعه برؤساء أندية الشرق نهار أمس بفندق قوس قزح بالخروب، أن الاجتماع قد تمحور حول عدة جوانب منها تقييم مرحلة الذهاب، والمشاكل المالية التي تتخبط فيها بعض الأندية، بالإضافة إلى صيغة التعاقدات مع اللاعبين حين قال: “هذا الاجتماع هو الثاني بعد ذلك الذي عقدناه مع أندية رابطة الهواة وسط، نحن نسعى دائما للتقرب من الأندية والوقوف على انشغالاتهم كما كان عليه الحال مع فرق الشرق خلال هذا الاجتماع”.

“استغلينا فرصة التقاء الرؤساء للحديث عن مشاكل الرابطة”

كما استرسل في تصريحاته حول الحديث عن سماعه لانشغالات رؤساء الأندية وممثليها الذين كانوا حاضرين في اجتماع أمس، حيث تطرق محدثنا مصرحا: “لقد استغلينا هذا الاجتماع الذي التقينا فيه رؤساء وممثلين عن أندية الرابطة الثانية هواة لجهة الشرق من أجل الاستماع لانشغالاتهم والمشاكل التي صادفتهم دائما خلال مرحلة الذهاب من عمر الموسم الجاري، وهذا طبعا لإيجاد الحلول السريعة حتى يتمكنوا من تجاوز العراقيل والصعوبات خلال المرحلة القادمة من التحديات التي تنتظرهم”.

“شرحنا الصيغة القانونية للتعاقدات مع اللاعبين وشجعنا على الاستثمار فيها”

لم يخف الرجل الأول على رأس هيئة بطولة الرابطة الثانية للهواة في الجزائر، أنه استغل الاجتماع من أجل شرح الصيغة القانونية للتعاقدات مع اللاعبين والاستثمار الجيد في هذا الجانب حين صرح مؤكدا: ” “لقد عملنا على شرح بعض الصيغ القانونية، الخاصة بتعاقدات الأندية مع اللاعبين وأيضا الاستثمار في تحويلهم وكذا علمية الاستقدامات الشتوية، باعتبار أن القانون قد تغير في الموسمين الماضيين، ما جعل الأمور تعرف حيوية أكثر خلال فترة التحويلات الشتوية خاصة”.

“هناك أندية تنشط في الهواة بعقلية محترفة”

بعيدا عن محور الاجتماع الذي دار بين رئيس الرابطة ورؤساء أندية الشرق، فقد أكد علي مالك بأن هناك أندية تسير بطريقة احترافية عالية، حين صرح يقول: “لقد وقفنا على الطريقة الاحترافية العالية التي تسير بها بعض الأندية في رابطة الهواة، ربما لا نجدها حتى في البطولة المحترفة، وهذا أمر مشجع ويؤكد بأن كرتنا تسير في الطريق السليم، المنافسة في هذه الرابطة قوية جدا، في كل موسم، لذلك هي لديها نكهة خاصة وتجعلنا نسعى دائما للسهر على السيرورة الحسنة لهذه البطولة”.

“حديث زطشي عن الشركات المرافقة خطوة لتطور كرة القدم الجزائرية”

أنهى السيد علي مالك تصريحاته التي أدلى بها “للخبر الرياضي” نهار أمس معرجا للحديث عن مشروع رئيس الاتحادية خير الدين زطشي الذي ناد بضرورة مرافقة الشركات الوطنية وحتى الخاصة للأندية التي تنشط في رابطة الهواة حين قال: “أعتقد بأن المشروع والفكرة جيدة، وقد سبقت وقلت لكم بأن هناك أندية تنشط في رابطة الهواة بطريقة تسيير جد محترفة، لذلك فرأيي من رأي رئيس “الفاف” وأتصور نجاح المشروع بدرجة كبيرة”.

“هناك أندية تنشط في الهواة بعقلية محترفة”

بعيدا عن محور الاجتماع الذي دار بين رئيس الرابطة ورؤساء أندية الشرق، فقد أكد علي مالك بأن هناك أندية تسير بطريقة احترافية عالية، حين صرح يقول: “لقد وقفنا على الطريقة الاحترافية العالية التي تسير بها بعض الأندية في رابطة الهواة، ربما لا نجدها حتى في البطولة المحترفة، وهذا أمر مشجع ويؤكد بأن كرتنا تسير في الطريق السليم، المنافسة في هذه الرابطة قوية جدا، في كل موسم، لذلك هي لديها نكهة خاصة وتجعلنا نسعى دائما للسهر على السيرورة الحسنة لهذه البطولة”.

علي بدالة: “مثل هذه الاجتماعات تساهم في كشف الحجاب عن عدة مشاكل”

صرح علي بدالة ممثل نادي جمعية الخروب الذي يحتل المرتبة الأولى في رابطة الهواة شرق، والذي يطمح لتحقيق هدف الصعود هذا الموسم بأن الاجتماع جيد ومفيد للفرق الناشطة في هذه الدرجة حين صرح يقول: “أعتقد بأن مثل هذه الاجتماعات جيدة ومفيدة جدا لأندية رابطة الهواة، خاصة في طريقة شرح نصوص قوانين التعاقدات الشتوية وكيفية الخروج من الأزمات المالية والاستثمار في اللاعبين من خلال الحفاظ على حق الفريق”.