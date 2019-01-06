عملاق إيطالي يستهدف ضم روبن مجانًا :

انضم عملاق إيطالي للمهتمين بالتعاقد مع النجم الهولندي آريين روبن، جناح بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن إنتر ميلان بات مهتمًا بالتعاقد مع لاعب ريال مدريد السابق.

وكان الدولي الهولندي السابق أعلن مؤخرًا نهاية مسيرته مع الفريق البافاري، فور انتهاء الموسم الحالي، بعدما أمضى 10 سنوات داخل ملعب أليانز أرينا.

وأشارت الصحيفة إلى عزم بيبي ماروتا، المدير التنفيذي للنادي، التحرك لجلب روبن، البالغ 34 عامًا، إلى ملعب جوزيبي مياتزا في صفقة انتقال حر.

رغم ذلك، يخشى مسؤولو إنتر من انتكاسات روبن المستمرة، وتعرضه الدائم للإصابات، ما دفعه للغياب في عدة مباريات هذا الموسم.

وشارك روبن، الذي يتقاضى راتبًا سنويًا يبلغ 4.5 مليون يورو، في 15 مباراة مع بايرن ميونخ هذا الموسم، لينجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.