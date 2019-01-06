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قديورة يسقط أمام تشيلسي في الكأس :

6 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 25 زيارة

أخفق نادي نوتينغهام فوريست في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعب ستامفورد بريدج في مواجهته لنادي تشيلسي لحساب الدور الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي وانهزم بثنائية دون رد، فرغم أن الفارق بين الناديين كبير، غير أن الفوريست كان يطمح لإحداث المفاجأة التي رفض البلوز أن تكون، اللقاء عرف مشاركة الدولي الجزائري عدلان قديورة من البداية وحتى صافرة النهاية مقدما مستوى متوسطا ولا يختلف عن بقية زملائه.
بن رحمة يتأهل في كأس إنجلترا
حقق نادي بيرنتفورد الأهم وفاز على نادي أوكسفورد يونايتد في اللقاء الذي جمعهما أمس لحساب الدور الرابع من كاس الاتحاد الإنجليزي بهدف وحيد جاء من ضربة جزاء، من جانب أصحاب الأرض كان المهاجم الجزائري السعيد بن رحمة حاضرا في التشكيلة الأساسية لفريقه قبل أن يقرر المدرب استبداله عند الدقيقة 68 بعد أن اطمأن على نتيجة اللقاء وذلك لإراحة لاعبه الجزائري للقاءات “الشامبين شيب” التي تبقى أهم بكثير من لقاءات الكأس.
ب-ب

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