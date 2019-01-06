لانس الفرنسي يريد حساني :

كشفت تقارير إعلامية فرنسية أن ناي لانس الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية والذي يلعب له الجزائري مهدي تاهرات يريد التعاقد مع المدافع المحوري لنادي تشيرنو مورفانا البلغاري إلياس حساني خلال هذا الميركاتو الشتوي، وذلك لتقوية دفاعات الفريق الذي ينافس بقوة على ورقة الصعود لليغ 1، في وقت تحدثت تقارير بلغارية من قبل عن اقترابه من نادي ليفسكي صوفيا الذي يعتبر ثاني ناد تتويجا بالألقاب، وسبق لنادي ران أيضا أن عبر عن رغبته في التعاقد مع خريج نادي بوردو الفرنسي في انتظار ما ستحمله الأيام القادمة بخصوص مستقبل لاعب الخضر.

ب-ب

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