مانشستر يونايتد يصارع باريس سان جيرمان على صخرة إنتر ميلان :

epa06675591 Inter's Milan Skriniar (L) and Cagliari's Damir Ceter in action during the Italian Serie A soccer match FC Inter vs Cagliari Calcio at the Giuseppe Meazza stadium in Milan, Italy, 17 April 2018. EPA-EFE/DANIEL DAL ZENNARO

LinkedIn يواصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سعيه الى ضم مدافع جديد خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز الخط الخلفي بالفريق والذي يعاني من النقص الحاد حيث قامت إدارة الشياطين الحمر برصد العديد من المدافعين المميزين تمهيداً لضم أحدهم خلال الفترة المقبلة. وأكدت الصحف العالمية بأن مسؤولي مانشستر يونايتد يقاتلون من أجل ضم ميلان سكرينيار صخرة دفاع نادي إنتر ميلان الإيطالي حيث رصدت ادارة النادي الإنجليزي مبلغ مالي كبير نظير ضم اللاعب. وأشارت الصحف أن مسؤولي الشياطين الحمر قرروا انفاق مبلغ مالي كبير نظير ضم مدافع جديد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية عقب مواجهته للعديد من الأزمات بالمباريات بسبب الهشاشة الدفاعية وخسر بنسبة كبيرة صراع المنافسة على البطولة الإنجليزية برمتها.



وكانت العديد من الصحف العالمية قد أكدت بأن نادي مانشستر يونايتد يستهدف ضم اللاعب السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نادي نابولي الإيطالي وأحد أكبر المدافعين في العالم بالوقت الراهن إلا أن مسؤولي النادي الإيطالي يرفضون فكرة بيع اللاعب وتم رفض عرض بالفعل لبيعه مقابل 95 مليون جنيهاً إسترليني. ويرغب نادي إنتر ميلان في تجديد عقد اللاعب السلوفاكي بالوقت الراهن أيضاً كونه واحداً من أبرز لاعبي الفريق وتستهدف إدارة النيراتزوري اقناعه بتوقيع عقد جديد والغاء فكرة الرحيل في ظل تلقيه اغراءات من أكبر الأندية الأوروبية. ويرغب اللاعب في الحصول على 4 مليون يورو سنوياً نظير الموافقة على تجديد عقده مع إنتر ميلان في حين توقف عرض النيراتزوري عند 2.5 مليون يورو سنوياً وهي نقطة خلاف في المفاوضات بين الطرفين حتى الأن. ويعيش مسؤولو نادي إنتر ميلان حالة من القلق البالغ بسبب اهتمام نادي مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان الفرنسي أيضاً الذي يغري اللاعب براتب سنوي مقداره 20 مليون يورو سنوياً. وأفادت الصحف بأن إنتر ميلان وضع سعر مبدأي لبيع اللاعب مقداره 70 مليون يورو في حالة رغبة الأندية الأوروبية في ضم اللاعب في حين أصبح مانشستر يونايتد على عجلة من أمره لحسم صفقة اللاعب لكن المفاوضات الباريسية القوية تبدد أحلامه بصورة كبيرة. هذا وأكدت الصحف العالمية بأن نادي مانشستر يونايتد وضع المدافع الأوروغوياني دييغو غودين نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني تحت المجهر تمهيداً لضمه بعدما تعثرت مفاوضات ناديه لتجديد عقده خاصةً وأنه كان هدفاً للشياطين الحمر في الصيف الماضي. كما أشارت الصحف بأن نادي إنتر ميلان من الأندية المهتمة بقوة بضم غودين أيضاً عقب نهاية عقده بنهاية الصيف الجاري وهو ما يعني إمكانية الاحتفاظ بسكرينيار حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

