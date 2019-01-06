مجاني يفسخ عقده مع سيفاس التركي ويتجه إلى أحد السعودي :

أعلن أمس نادي سيفاس سبور التركي عبر موقعه الرسمي أنه توصل إلى اتفاق مع المدافع الدولي الجزائري كارل مجاني لفسخ العقد الذي يربطه بالنادي التراضي ووجه النادي رسالة شكر لمجاني على كل ما قدمه للفريق طيلة تواجده معه منذ أوت 2017، فصاحب 33 سنة والذي ينتهي عقده في الصيف القادم، قرر خوض تجربة احترافية جديدة رغم أنه كان يشارك وبشكل منتظم مع الفريق التركي ويقدم مستويات مقبولة جدا.

الوجهة نادي أحد السعودي

توقيت قرار فسخ عقد مجاني للعقد الذي يربطه بنادي سيفاس سبور، جاء ليؤكد صحة الأخبار التي تداولها الإعلام السعودي قبل أيام والتي أكد فيها توصل إدارة أحد السعودي إلى اتفاق نهائي مع الجزائري كارل مجاني لتدعيم دفاع الفريق هذا الشتاء، وهو الذي يصارع من أجل البقاء في الدوري السعودي، حيث يرتقب أن يطير مجاني في الساعات القادمة إلى المملكة السعودية للتوقيع على عقده الجديد، والذي يخوض بموجبها أول تجربة في البلدان العربية.

عامل السن والأموال وراء القرار

رغم أن مجاني كان يملك الفرصة للبقاء في الدوري التركي من بوابة نادي آخر أو على الأقل المواصلة في الدوريات الأوروبية ولو في درجتها الثانية، إلا أن عامل السن جعل مجاني يبحث عن عرض مالي جيد، فالأكيد أن لاعب الخضر السابق سينال راتبا كبيرا جدا في السعودية وبعقد طويل المدى وهو في سن 33.

ب-ب

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