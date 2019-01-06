مولر يوضح موقفه من أزمة ريبيري :

علق توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ، اليوم الأحد، على الأزمة التي تورط فيها زميله الفرنسي، فرانك ريبيري، مع وسائل الإعلام.

وكان ريبيري قد هاجم منتقديه، على خلفية تناوله شريحة لحم مغطاة بالذهب، تكلفتها 1200 يورو، في أحد مطاعم دبي، حيث وجه لهم سبابًا بألفاظ خارجة، عبر حسابه على “تويتر”.

وأبرز موقع “سبورت1” تصريحات مولر، الذي قال: “هذه المواضيع تتسبب بالطبع في بعض الاضطرابات، بالنسبة للمسؤولين في النادي، أو الصحافة”.

وأضاف: “عندما يشعر فرانك بالظلم، فإنه غالبًا ما يدافع عن نفسه بأي وسيلة ممكنة، حتى بوسائل قد تكون مبالغًا فيها بالنسبة للآخرين، لأنه يراها بشكل مختلف”.

وأشار مولر إلى “أضرار” مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد أن “المجتمع يتحكم بك من خلالها، ويحدد ما يسمح لك به، وما لا ينبغي عليك فعله”.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ أعلن، اليوم الأحد، توقيع عقوبة مالية كبيرة على ريبيري، حيث أدان النادي سلوكه، ورده على الانتقادات بألفاظ مهينة.

وأوضح بايرن في بيان أن لاعبه، تلقى دعوة خلال عطلته في دبي، للمشاركة في عرض ترويجي بأحد المطاعم، نافيًا دفعه 1200 يورو ثمن تلك الشريحة.