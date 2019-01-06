نابولي على بُعد خطوة من نجم جنوى :

توصل نابولي لاتفاق مبدئي مع جنوى، من أجل التعاقد مع نجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو”، فإن نابولي اتفق مع جنوى على ضم الإيفواري كريستيان كوامي، صاحب الـ21 عامًا، والذي تألق على مدار الأشهر القليلة الماضية في الكالتشيو.

وأضاف أن نابولي ينوي التعاقد مع كوامي ومن ثم إعارته إلى جنوى لاستكمال تطوره هناك، في صفقة ستتكلف حوالي 25 مليون يورو.

وتابع الموقع أن نابولي أيضًا ينوي إرسال اثنين من لاعبي الفريق، على سبيل الإعارة إلى جنوى، مشيرا إلى أن آدم أوناس وأمين يونس هما الأقرب للرحيل.