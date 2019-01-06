الرئيسية / آخر الأخبار / نابولي على بُعد خطوة من نجم جنوى :

نابولي على بُعد خطوة من نجم جنوى :

6 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 24 زيارة

توصل نابولي لاتفاق مبدئي مع جنوى، من أجل التعاقد مع نجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو”، فإن نابولي اتفق مع جنوى على ضم الإيفواري كريستيان كوامي، صاحب الـ21 عامًا، والذي تألق على مدار الأشهر القليلة الماضية في الكالتشيو.

وأضاف أن نابولي ينوي التعاقد مع كوامي ومن ثم إعارته إلى جنوى لاستكمال تطوره هناك، في صفقة ستتكلف حوالي 25 مليون يورو.

وتابع الموقع أن نابولي أيضًا ينوي إرسال اثنين من لاعبي الفريق، على سبيل الإعارة إلى جنوى، مشيرا إلى أن آدم أوناس وأمين يونس هما الأقرب للرحيل.

شاهد أيضاً

عملاق إيطالي يستهدف ضم روبن مجانًا :

انضم عملاق إيطالي للمهتمين بالتعاقد مع النجم الهولندي آريين روبن، جناح بايرن ميونخ الألماني، خلال …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2019, All Rights Reserved