فان غال يقارن بين غوارديولا وكلوب ويرشح بطل الدوري الإنجليزي الممتاز :

كشف الهولندي لويس فان غال (67 عاما) أسطورة التدريب، ومدرب مانشستر يونايتد الأسبق عن ترشيحاته بشأن بطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم. يرجح فان غال كفة ليفربول مقارنة بمانشستر سيتي على الرغم من اعترافه بأن لاعبي الفريق السماوي أكثر جودة من منافسيهم. قال فان غال في حوار لصحيفة إنجليزية إنه "يورغن كلوب حوّل ليفربول إلى آلة حربية مطلقة، في الهجوم وفي الدفاع". وأكمل: "لذا إن كنت سأضع أموالي للرهان على نادٍ ما فسيكون ليفربول". وشرح فان غال قائلا: إنه لا يعتمد على جودة أعلى من اللاعبين، إذ في واقع الأمر لاعبو السيتي أفضل من الناحية الفنية، لكن هذه نقطة ضعف غوارديولا: يدرب المهاجمين فقط". واستطرد: "في اللحظات التي يضطر فيها الفريقان للدفاع يبدو الفارق رهيبا، ليفربول يمكنه الدفاع بشكل أفضل". وختم المدرب المخضرم بقوله: "مشاهدة السيتي أمر ممتع، لكنهم يفتقدون القتالية بينما طريقة يورغن كلوب جعلت ليفربول مخيفا". كان مانشستر سيتي قد فاز على ليفربول في ملعب الاتحاد يوم الخميس الماضي بنتيجة 2-1 ليتقلص الفارق بين الليفر المتصدر والستي الوصيف إلى 4 نقاط فقط مع تبقي 17 جولة كاملة على نهاية السباق. يأمل الريدز في إنهاء عقدة دامت 29 عاما من عدم الفوز باللقب، بينما يسعى أبناء المدرب بيب غوارديولا إلى الحفاظ على ما تحقق الموسم الماضي.

