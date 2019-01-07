آرسنال يصارع مانشستر يونايتد على نجم أتلتيكو مدريد السابق

دخل آرسنال في صراع مع غريمه، مانشستر يونايتد، من أجل الظفر بخدمات نجم أتلتيكو مدريد السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويتعلق الأمر بالدولي البلجيكي، يانيك كاراسكو، لاعب داليان يفانغ الصيني، الذي قالت شبكة “سكاي سبورتس”، اليوم الاثنين، إنه بات الهدف الأول لمانشستر يونايتد وآرسنال، في الوقت الحالي، خاصةً مع رغبته في العودة لأوروبا.

كما يمتلك كاراسكو عرضًا من ميلان، لكنه يريد خوض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبدو آرسنال الأقرب للفوز بخدماته، بحسب الشبكة.

وكان كاراسكو قد انتقل إلى داليان يفانغ، من أتلتيكو مدريد، في صفقة وصلت قيمتها إلى 26.5 مليون إسترليني، ولن يوافق النادي الصيني على رحيله، بمبلغ أقل مما دفعه للروخي بلانكوس.

وخاض اللاعب البلجيكي 25 مباراة مع يفانغ، حيث تمكن من إحراز 7 أهداف، وصناعة 5 آخرين.