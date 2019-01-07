أندرلخت البلجيكي يرغب في التعاقد مع بودبوز :

لا يزال الدولي الجزائري رياض بودبوز متوسط ميدان نادي بيتيس الإسباني ينتظر اتضاح الرؤية بخصوص مستقبله مع لنادي الأندلسي، فبعد رفض الإدارة عرض من نادي نيس لاستعارة اللاعب، دخل أمس نادي أندرلخت البلجيكي الخط من أجل التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الشتوي الحالي بحسب الإعلام الفرنسي والبلجيكي، غير أنه لم يتم الكشف عن الصيغة التي يريد بها النادي البنفسجي استقدام بودبوز، عن طريقة شراء عقده وهو الأمر المستبعد أم في شكل إعارة.

نائب رئيس بيتيس: ” سنعمل لإيجاد حل مناسب لبودبوز إن أراد الرحيل”

تطرق نائب رئيس نادي ريال بيتيس الإسباني جوزي ميغال لوبيز كاتلان في تصريحات للإعلام المحلي أول أمس لوضعية اللاعب رياض بودبوز وما يشاع حول رغبته في الرحيل، ورفض الإدارة تسريحه على شكل إعارة لأحد الأندية التي تريد التعاقد معه وقال الرجل الثاني في بيتيس: ” بودبوز لاعب ننتظر منه الكثير، لكن في حال طلب منا الرحيل، سنعمل سويا من أجل إيجاد الحل المناسب للطرفين، نملك كل الوقت لأجل هذا ولن يكون هناك أي ضغط”، تصريح يؤكد أن الإدارة ترحب بكل الاقتراحات التي تخص اللاعب لكن دون أن تضغط عليه لاتخاذ القرار.

تواجد أمام هويسكا دون أن يشارك

ما جاء به نائب رئيس بيتيس، تأكد في لقاء أول أمس أمام هويسكا في الليغا الإسبانية، حيث استدعى المدرب كيكي سيتين لاعبه الجزائري للقاء، لكنه أبقاه على دكة البدلاء طيلة التسعين دقيقة رغم الخسارة بهدف دون رد، للتذكير فبودبوز لم يشارك طيلة مرحلة الذهاب إلا في 10 لقاءات.

ب-ب

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