أندري أيو: “سليماني سيعود وأنا واثق من قدرته على ذلك”

تطرق لاعب فينرباتشي الغاني أندري أيو إلى الوضعية الصعبة التي يعيشها زميله الجزائري إسلام سليماني في الدوري التركي، وذلك في تصريحات إعلامية وقال أيو: ” سليماني يعيش وضعية صعبة لأنه لاعب يحب تسجيل الأهداف، حاليا لم يحقق ما يريده، لكني متأكد أنه سيعود لأني أعرف جيدا اللاعب، لدينا علاقة رائعة داخل أو خارج أرضية الميدان، أنه لاعب يمنحك الثقة”.

” يقدم 100 بالمائة ويقطع عدة كيلومترات في اللقاء”

بعدها واصل النجم الغاني الحديث عن لاعب الخضر وما يفعله فوق أرضية الميدان رغم صيامه عن التهديف وقال أيضا: “نعرف أنه يريد التقدم إلى الأمام بالتسجيل وتقديم موسم جيد، بالنسبة لي الأهم عندما يكون إسلام فوق أرضية الميدان فهو يقدم 100 بالمائة، يجري كثيرا، يقطع عدة كيلومترات أثناء المواجهة، لا ينقصه إلا قليل من الحظ ونحن نعتمد عليه في السنة الجديدة لمنحنا الكثير من الأهداف”.

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