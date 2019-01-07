برشلونة يقدم وعدا لمالكوم :

حسم نادي برشلونة الإسباني، موقف لاعبه البرازيلي مالكوم، من الرحيل عن ملعب كامب نو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس”، فإن النادي الكتالوني اتفق مع لاعبه البرازيلي على البقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وكانت تقارير صحفية عديدة ربطت اللاعب بالرحيل خلال شهر جانفي الجاري، في ظل اهتمام عدة أندية في أوروبا والصين بخدماته.

ورغم ذلك، اتفق الطرفان على استمرار صاحب الـ21 عامًا، لـ6 أشهر قادمة، على أمل حصوله على دقائق أكثر مع البلوغرانا.

ووعد برشلونة بالسماح للاعبه بالرحيل في الصيف، حال عدم مشاركته مع الفريق خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكان مالكوم انضم إلى صفوف البلوغرانا الصيف الماضي، قادمًا من بوردو الفرنسي، مقابل 40 مليون يورو، لكنه لا يشارك بصفة أساسية تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي.