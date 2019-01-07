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بلايلي يقود الترجي للفوز بداربي تونس :

7 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 19 زيارة

قاد الدولي الجزائري يوسف بلايلي فريقه الترجي التونسي لحسم داربي الجارة الشرقية أمام الغريم النادي الإفريقي بعد أن كان وراء تمريرتين حاسمتين في الدقيقة 16 و56 اللتين جاء منهما هدفي الترجي مقابل هدف واحد للإفريقي، كما أن داربي تونس عرف أول ظهور للجزائري الآخر الطيب مزياني كأساسي وقدم مستوى مميزا جدا وخاصة بالعمل الفردي الكبير، الذي جاء منه الهدف الأول، في حين كان بلخيثر حاضرا في تشكيلة الإفريقي من البداية.
ب-ب

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