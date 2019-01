epa07267820 Real Madrid's new midfielder Brahim Diaz (L) poses with Real Madrid's president, Florentino Perez, during his presentation as new player at Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Spain, 07 January 2019. EPA-EFE/Rodrigo Jimenez

بيريز يوجه رسالة تفاؤل لجماهير ريال مدريد : شاركها Facebook

LinkedIn استغل فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فرصة تقديم أحدث صفقات الفريق براهيم دياز من أجل توجيه رسالة الى جماهير النادي الملكي القلقة بسبب وضعية الفريق السيئة وتراجع الأداء والنتائج الملحوظ هذا الموسم. ويعاني ريال مدريد من سوء النتائج الملحوظ هذا الموسم حيث نال الفريق هزيمة جديدة على ملعبه أمام ريال سوسيداد وهي السادسة له هذا الموسم ويحتل المركز الخامس بفارق 10 نقاط كاملة عن المتصدر برشلونة. وكان نادي ريال مدريد قد أعلن عن التعاقد مع براهيم دياز لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمدة ستة مواسم ونصف ليعقد مسؤولي الفريق مؤتمراً صحفياً لتقديمه رسمياً كلاعب بالفريق واستغل بيريز الحدث لتوجيه رسالة للجماهير. وخلال تصريحاته بالمؤتمر قال بيريز: “طوال تاريخنا لدينا العديد من الأهداف التي نسعى الى تحقيقها ونجحنا في العديد منها لقد حققنا 13 لقب ببطولة دوري أبطال أوروبا وقبل بضعة ايام نجحنا في التتويج ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي والرابعة خلال أخر خمس سنوات”. وتابع: “نمر الأن بمرحلة صعبة ويجب أن تقدر جماهير ريال مدريد حقبة النجاح التي حققناها كما نسعد كثيراً في أوقات الانتصارات والبطولات يجب أن ندرك أن هناك بعض الأوقات التي تشهد صعوبات واخفاقات”. وأفاد: “اللاعبون سوف يبذلون كل جهودهم للحفاظ على تاريخ ريال مدريد وسوف يحافظون على قيمة هذا الكيان الكبير وهذا يجب أن يجعلنا نشعر بالتفائل سواء في الحاضر أو بالمستقبل أيضاً”. وعن انضمام براهيم دياز للفريق قال: “نحن نرحب بلاعبنا الجديد براهيم دياز صاحب الجودة الكبيرة والسحر والشخصية العظيمة فلديه طموحات ضخمة بأن يكون لاعب كرة قدم كبير وناجح ولديه اصرار بأن يرتدي هذا القميص”. وتابع: “ريال مدريد حقق الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاثة مرات على التوالي وكذلك كأس العالم للأندية أريد دائماً أن اقول بأن جميع المدريديستا يجب أن يقدروا قيمة هذه الفترة من النجاح”. وأضاف: “سنواصل بناء ريال مدريد نحن على استعداد لاضافة عنصر التشويق لجماهير الفريق في الوقت الحاضر والمستقبل أيضاً ولهذا السبب أريد اليوم أن أعبر عن ارتياحي الكبير عقب وصول لاعب يتمتع بتلك الموهبة الخاصة والتي سوف تجعله واحداً من أهم لاعبي الفريق”. وأتم: “عزيزي براهيم لقد اخترت الانضمام لأكبر نادٍ في العالم لقد كان وصولك لهذا النادي أكثر طلباتك الشخصية والأن لقد حققت ذلك لديك تحديات كبيرة من أجل اثبات قدرتك على التألق بالفريق وتطوير مستواك الفني سوف يمنحك المشجعين كل شيء لكي تشعر بالفخر والانتماء لأسطورة أندية كرة القدم”. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

