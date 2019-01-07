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حارس سبورتنغ لشبونة ينتقل لإيطاليا

7 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 48 زيارة

أعلن سبورتنغ لشبونة البرتغالي، اليوم الاثنين، إعارة حارسه الإيطالي المخضرم، إميليانو فيفيانو، لصفوف سبال، الذي يلعب في “السيري آ”، حتى نهاية الموسم.

وكان المدير الفني لـ”الأسود”، الهولندي مارسيل كايزر، قد أكد يوم الخميس الماضي، إعارة الحارس صاحب الـ33 عاما، إلا أن الصفقة لم تتم رسميا، حتى اجتاز اللاعب الكشف الطبي بالنادي الإيطالي.

وانضم فيفيانو، الذي يتواجد منذ الأسبوع الماضي في إيطاليا، لصفوف الفريق العاصمي، الصيف الماضي، لتعويض رحيل الحارس الأساسي الدولي، روي باتريسيو، إلى وولفرهامبتون الإنجليزي.

إلا أن تعرضه للإصابة، علاوة على تألق الحارس الآخر، البرازيلي رينان ريبيرو، حالا دون حمايته لعرين الفريق، ليرحل سريعا دون خوض أي مباراة رسمية.

وسيكون سبال النادي الثامن في إيطاليا، الذي يدافع فيفيانو عن مرماه، بعد تشيزينا وبريشيا وبولونيا وإنتر ميلان وبارما وفيورنتينا وسامبدوريا.

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