رابطة لاعبي ألمانيا تكشف موقفها من عاصفة ريبيري :

قالت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في ألمانيا، اليوم الاثنين، إن الواقعة الأخيرة الخاصة بالفرنسي، فرانك ريبيري، جناح بايرن ميونخ، توضح أن اللاعبين في حاجة إلى إرشاد أفضل، بشأن كيفية التعامل عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال أولف بارانوفسكي، مدير الرابطة، إن الأندية والاتحادات ينبغي أن تساعد اللاعبين، في هذا الجانب، “حيث أن الكثير من اللاعبين، يجدون صعوبة في التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي”.

وكان بايرن ميونخ قد وقع غرامة مالية كبيرة على ريبيري، بسبب منشورات مليئة بالشتائم والبذاءات، عبر حسابه على شبكة “تويتر”، جاءت ردًا على انتقادات تعرض لها اللاعب، بعد تناوله شريحة لحم مغطاة بالذهب، في دبي، تردد أن ثمنها 1200 يورو.

وقال حسن صالح حميديتش، مدير الكرة في بايرن، أمس الأحد، على هامش معسكر الفريق في الدوحة “لقد استخدم كلمات لا يمكننا أن نقبلها في بايرن ميونخ.. فرانك كقدوة ولاعب في بايرن، لا يحق له استخدام مثل هذه الكلمات”.

وأضاف “خضت نقاشا طويلا مع فرانك بالأمس، وقلت له إنه تلقى غرامة مالية كبيرة، وقد تقبل العقاب”.

ولم يكشف حميديتش عن قيمة الغرامة المالية، لكنه أكد أنها كبيرة للغاية.

وأكدت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، أن الأمر يعتمد على نوع الواقعة الفردية، لتحديد مدى أحقية الأندية، في فرض غرامة مالية بحق لاعبيها.

وتتضمن عقود اللاعبين عادةً، بندًا يشير إلى ضرورة الحصول على موافقة النادي، قبل استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.