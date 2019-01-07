سانت إيتيان يتقدم بعرض رسمي لاستعارة وناس :

دخلت الأندية الفرنسية قائمة الراغبين في التعاقد مع الدولي الجزائري ومهاجم نادي نابولي الإيطالي آدم وناس على شكل إعارة، خلال الميركاتو الشتوي الحالي رغم تأكيدات المدرب أنشيولي على بقاء اللاعب مع المجموعة حتى نهاية الموسم على الأقل، فبحسب مواقع إعلامية مقربة من نادي سانت إيتيان، فإن إدارة هذا الأخير تقدمت في الساعات الماضية بعرض رسمي لإدارة نادي الجنوب الإيطالي من أجل التعاقد مع وناس على شكل إعارة وهي في انتظار الرد من الطرف الإيطالي.

“فرانس فوتبال” وضعته مع لاعبين ترجح عودتهم لفرنسا

أعدت أمس مجلة فرانس فوتبال الفرنسية تقريرا عن عدة لاعبين يتوقع أن يعودوا من جديد إلى البطولة الفرنسية، بعد أن عجزوا عن فرض أنفسهم مع أنديتهم في مختلف البطولات الأوروبية، حيث أعدت الجريدة قائمة من عشرة لاعبين ووناس واحد منهم تنتظر أن يعودوا في الميركاتو الحالي إلى الليغ 1 وذلك لبعث مشواره من جديد في ظل معاناته من نقص المنافسة مع نابولي، كما أكدت ذات المجلة أن النادي الإيطالي يرفض بيع عقد اللاعب، لكن مع هذا لا يمانع في إعارته هذا الشتاء إن كان العرض جيد.

ب-ب

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