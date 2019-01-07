غربال في القائمة الأولية للحكام المرشحين لمونديال 2022 :

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم الجزائري مصطفى غربال ضمن أربع ممثلين لعرب إفريقيا في القائمة الأولية للحكام المرشحين للتحكيم في كأس العالم 2022. وسيشارك الحكام في أول معسكر خلال الشهر القادم بالدوحة القطرية في الفترة من 13 فيفري حتى 17 من ذات الشهر، والذي يقام للحكام من الاتحاد الإفريقي ومن اتحاد الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى) ومن اتحاد أمريكا الجنوبية. وتضم قائمة الحكام الأفارقة 9 مرشحين لمونديال 2022 وهم المصري جهاد جريشة والغامبي بكاري بابا غاساما والإثيوبى تسيما بمالاك والتونسي صادق السالمي والجزائري مصطفى غربال والمغربي رضوان جيد والسنغالي ماغيتي نداي والجنوب إفريقي فيكتور غوميز وندالا نغامبو من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

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