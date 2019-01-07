غلطة سراي يقدم أول عروضه لبن ناصر :

كشفت عديد التقارير التركية أمس أن إدارة نادي غلطة سراي تقدمت بعرض رسمي لإدارة نادي إيمبولي الإيطالي من أجل التعاقد مع متوسط ميدانها الجزائري إسماعيل بن ناصر خلال الميركاتو الشتوي الحالي، دون الكشف عن قيمة العرض المالي، ليكون بذلك أول نادي يقدم عرضا رسميا بعد أن عبرت الأندية الإيطالية على وجه الخصوص عن رغبتها في ضم اللاعب وعلى رأسها نادي العاصمة روما، بطلب من مدربه دي فرانشيسكو الذي طلب من المدير الرياضي التعاقد مع لاعب آرسنال السابق.

النادي طلبه صيفا بتوصية من فينغر

بالعودة قليلا إلى الوراء وبالضبط إلى فترة التحويلات الصيفية الماضية، نجد أن نادي غلطة سراي قد ارتبط باللاعب وطلبه من إدارة إيمبولي التي رفضت تسريحه بداعي حاجتها للاعبيها الأساسيين، والنادي يخوض أول تجربة مع كبار الكالتشيو، وكان وقتها المدرب الفرنسي أرسن فينغر الذي أشرف عليه في آرسنال هو من نصح المدرب فاتيح تيريم بالتعاقد معه، وهاهو النادي التركي يعود من جديد عقب التألق الكبير للاعب في إيطاليا.

إيمبولي يرفض حاليا وعرض مالي كبير قد يغير موقفه

رغم أن نادي إيمبولي الذي يصارع من أجل البقاء في أول موسم له مع كبار إيطاليا يرفض في الوقت الحالي التخلي عن واحد من أحسن لاعبه وركيزة في وسط الميدان، إلا أن الإعلام الإيطالي متفق على نقطة واحدة وهي أن إدارة النادي قد تتخلى عن موقفها شريطة الحصول على عرض مالي مغري، على اعتبار أن إيمبولي فريق صغير في إيطاليا وضعيف ماليا مقارنة بالبقية.

ب-بكوش

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