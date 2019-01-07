مارسيلو يعترف لرفاقه بسوء مستواه :

عقد قادة فريق ريال مدريد، اجتماعًا مع اللاعبين، قبل انطلاق تمارين اليوم الإثنين، عقب الهزيمة أمام ريال سوسييداد (2-0)، أمس بالليغا.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، إنَّ الاجتماع استغرق 25 دقيقة تقريبًا، حيث تحدث اللاعبون، وكان على رأسهم مارسيلو، القائد الثاني للفريق، والذي اعترف بالمستوى السيئ الذي ظهر به.

وأضافت الصحيفة، أن مودريتش، وبنزيما تحدثا مع اللاعبين أيضًا، عن الحالة الراهنة للفريق، وناقشا الأخطاء.

وبعد هذه الهزيمة، تجمد رصيد ريال مدريد عند 30 نقطة، في المركز الخامس، بفارق 10 نقاط كاملة عن المتصدر، برشلونة.