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MADRID, SPAIN - OCTOBER 23: Marcelo of Real Madrid celebrates after scoring his team's second goal during the Group G match of the UEFA Champions League between Real Madrid and Viktoria Plzen at Bernabeu on October 23, 2018 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)

مارسيلو يعترف لرفاقه بسوء مستواه :

7 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 49 زيارة

عقد قادة فريق ريال مدريد، اجتماعًا مع اللاعبين، قبل انطلاق تمارين اليوم الإثنين، عقب الهزيمة أمام ريال سوسييداد (2-0)، أمس بالليغا.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، إنَّ الاجتماع استغرق 25 دقيقة تقريبًا، حيث تحدث اللاعبون، وكان على رأسهم مارسيلو، القائد الثاني للفريق، والذي اعترف بالمستوى السيئ الذي ظهر به.

وأضافت الصحيفة، أن مودريتش، وبنزيما تحدثا مع اللاعبين أيضًا، عن الحالة الراهنة للفريق، وناقشا الأخطاء.

وبعد هذه الهزيمة، تجمد رصيد ريال مدريد عند 30 نقطة، في المركز الخامس، بفارق 10 نقاط كاملة عن المتصدر، برشلونة.

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