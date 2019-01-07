مانشستر يونايتد يستهدف صفقة مدوية من برشلونة :

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن سعي مانشستر يونايتد، لحسم صفقة مدوية من صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب صحيفة “Manchester Evening News”، اليوم الإثنين، فإن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو، لتدعيم الخط الهجومي للفريق.

ويُعد كوتينيو من أغلى الصفقات في تاريخ برشلونة، عندما انتقل قادمًا من ليفربول، لكن في المباريات الأخيرة كان يلعب كبديل للفرنسي عثمان ديمبلي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رحيل كوتينيو عن برشلونة بعد مرور عام واحد فقط على انضمامه للنادي الكتالوني، أمر معقد للغاية.

ولكنها أوضحت أن عدم مشاركة اللاعب بشكل كبير يثير استياءه، ويزيد من فرص رحيله لاحقا، لافتة إلى أن مانشستر يونايتد يراقب الوضع عن قرب.