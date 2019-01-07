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مجاني يرسم التحاقه بأحد السعودي :

7 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 16 زيارة

مجاني يرسم التحاقه بأحد السعودي
مثلما أشرنا إليه في عدد أمس وبعد فسخ عقده بالتراضي مع ناديه التركي سيفاس سبور، حل أمس الدولي الجزائري السابق كارل مجاني بالسعودية لترسيم التحاقه بنادي أحد، حيث وجد مسيري النادي في استقباله بوشاح الفريق الذي مر عليه عديد الجزائريين في مقدمتهم الحارس دوخة، خوالد وبولعويدات ودربه أيضا المدرب نبيل نغيز، حيث لا يزال فقط الكشف عن مدة العقد الذي سيربط لاعب ليفربول السابق بالنادي والذي دون أدنى شك سيكون طويلا نظرا لسن اللاعب الذي يريد تأمين نهاية مشرفة لمسيرته الكروية.
ب-ب

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