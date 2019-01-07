محرز: ” كان بإمكاني اختيار فرنسا لكني متعلق بالجزائر”

خص اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز الموقع الرسمي لناديه مانشستر سيتي بحوار تحدث فيه عن عديد القضايا التي تخص مشواره الكروي، ووضعيته الحالية في السيتي والمدرب غوارديولا، كما تحدث عن سبب اختياره للمنتخب الجزائري وفي هذه النقطة بالذات قال: ” الكل يعلم أن والدي ووالدتي من الجزائر وكنت أذهب كل صيف إلى هناك لأقضي شهرين أو أكثر، شعرت أنني متعلق بالجزائر وتم استدعائي في سن 21 لألعب المونديال، الخيار طبيعي رغم أنه كان بإمكاني اختيار فرنسا، لكن كما قلت أنا متعلق كثيرا بالجزائر ولهذا فضلت تمثيل منتخب بلدي وأيضا من أجل والدي”.

” السيتي فريق كبير ويضم لاعبين كبارا”

بعدها تحدث رياض عن فريقه الذي انضم إليه الصيف الماضي بطلب من المدرب غوارديولا، فمحرز اعتبر السيتي بالفريق الكبير جدا في إنجلترا وأوضح يقول: ” السيتي فريق كبير ويضم لاعبين رائعين ومدربا كبيرا، سعيد جدا ونحن نقوم بعمل جيد لحد الآن ونستمتع بكرة القدم بطريقة خاصة، و لما كنت في فرنسا كن أستمتع بمشاهدة مباريات البريمرليغ والدوري الإنجليزي مثير للغاية”.

” أشكر الجماهير في كل العالم على دعمهم”

وجه محرز رسالة شكر من خلال موقع فريقه الرسمي إلى مختلف الجماهير التي تدعمه في كل وقت وقال: ” أوجه شكري للجماهير التي تساندني وتدعمني بقوة، أشكر الجماهير الجزائرية بالخصوص وفي فرنسا وفي كل أنحاء العالم”.

” نسيت تضييعي ركلة الجزاء أمام ليفربول والأمر انتهى”

عرج محرز في حديثه على نقطة جد مهمة والتي لا تزال تطرح في كل مرة وخاصة في الأسبوع المنصرم بلقاء ليفربول والعودة للحديث عن ضربة الجزاء التي ضيعها في لقاء الذهاب هنا قال رياض: ” ضيعت ركلة الجزاء وانتهى الأمر بالنسبة لي، وهذا يحدث دائما في كرة القدم، إذا كنت أفكر دائما في هذه النقطة فهذا يعني أنني لن أكون مركزا بنسبة 100 بالمائة”.

” المنافسة في السيتي ترفع من مستوى الفريق”

عن المنافسة الموجودة في السيتي هذا الموسم، قال محرز أنها أمر إيجابي وتساهم في الرفع من المستوى العام للفريق، فالنادي يضم لاعبين كبارا ورائعين وأوضح بالقول: ” المنافسة بين اللاعبين تجعل الفريق أفضل وهي مهمة بطبيعة الحال، فالجميع مستعد ويدفع زميله لتقديم أفضل ما لديه”.

” غوارديولا مدرب كبير ومثابر لا يتعب أبدا”

في الأخير تطرق محرز إلى مدربه غوارديولا والذي كان وراء قدومه إلى السيتي وعن طريق عمله قال لاعب الخضر: ” غوارديولا مدرب كبير، يعمل جاهدا من أجلنا حتى نكون مستعدين في كل المباريات، وهو مدرب مثابر لا يكل ولا يمل أبدا، تستفيد كثيرا بالعمل معه”.

سجل هدفه الثامن مع السيتي

في سياق الحديث عن محرز، فقد سجل عودته من جديد إلى التشكيلة الأساسية في اللقاء الذي استقبل فيه مانشستر سيتي نادي روثيرهام يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهي العودة التي كانت موفقة بعد أن دون اسمه في قائمة الهدافين وسجل الهدف الخامس لفريقه من أصل سباعية دون رد انتهى عليها اللقاء، هدف محرز يعتبر الثامن له هذا الموسم كما أن مستواه كان جيدا على العموم ونال علامة 8.2 كثالث أحسن لاعب في السيتي وهو المستوى الذي ربما يشفع له للبقاء في التشكيلة الأساسية مستقبلا.

ب – بكوش

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