epa07193614 Bayern's Arjen Robben in action during the UEFA Champions League Group E soccer match between Bayern Munich and Benfica Lisbon FC in Munich, Germany, 27 November 2018. EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

آرين روبن يلمح الى تلقيه عرضاً للإنتقال لإنتر ميلان : شاركها Facebook

LinkedIn ألمح النجم الهولندي المخضرم آرين روبن لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني وصاحب ال 34 عاماً بأنه تلقى عروضاً عديدة للصيف القادم وأن هناك محادثات بينه وبين نادي إنتر ميلان الإيطالي للانضمام لصفوفه الموسم المقبل. ويعاني روبن من إصابة في الفخذ تعرض لها اثناء مباريات فريقه وهي السبب في عدم مشاركته بمباريات العملاق البافاري في الفترة الماضية حيث اقترب اللاعب من الرحيل عن صفوف بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الجاري. وأكد روبن أن كل الخيارات تبقى مفتوحة أمامه للانتقال لأي فريق عندما يغادر نادي بايرن ميونيخ الذي شهد مسيرة كبيرة للنجم الهولندي دامت لعشرة أعوام كاملة بعدما انتقل لصفوف الفريق في عام 2009 قادماً من نادي ريال مدريد الإسباني. وخلال تصريحات صحفية قال روبن: “لقد تلقيت عروضاً عديدة عقب نهاية الموسم وهناك محادثات قوية مع نادي إنتر ميلان الإيطالي”. وتابع: “انا فخور للغاية وأشعر بالسعادة بتلقى هذه العروض كل ما احتاجه هو المحافظة على لياقتي والعودة لمباريات فريقي مجدداً وأترك هذه الأمور لوالدي الذي يعد وكيلاً لأعمالي ولكن من الجيد أن احظى باهتمام العديد من الأندية”. وأضاف: “لن أنتظر حتى نهاية الموسم لاتخاذ قراري لدي أسرة وعائلة لذلك على أن اخطط لمستقبلي سريعاً وأنا محظوظ وممتن حقاً لجميع الأندية التي تريد الحصول على خدماتي”. وكما أكدت العديد من التقارير الصحفية بأن نادي ايندهوفن الهولندي يراقب موقف لاعبه السابق من أجل استعادته مجدداً وهو الذي شهد تألقه قبل انتقاله لصفوف نادي تشيلسي الإنجليزي في صيف عام 2004. وكان روبن قد زار مقر معسكر فريقه الهولندي السابق والمقام في العاصمة القطرية الدوحة بالوقت الحالي يوم الأثنين وهو ما أثار التكهنات حول إمكانية عودة مجدداً لأحضان ناديه الهولندي السابق. وقال روبن عن ارتباطه بايندهوفن: “لقد قمت بزيارتهم بالفعل لأن لدي بعض الأصدقاء المقربين هناك رئيس النادي والمدرب والطاقم الفني والاسطورة فان بوميل صديق شخصي لي”. وتابع: “لقد عملنا سوياً بنادي أيندهوفن وبايرن ميونيخ أيضاً وفي المنتخب الوطني كل ما في الأمر أنني شاهدت تدريبات الفريق مع بعض الأصدقاء القدامى”. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

