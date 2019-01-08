الإنتر يتفق مع وكيل براهيمي في انتظار الحسم مع بورتو :

كشف موقع “سبورت إيطاليا” الإيطالي أن إدارة إنتر ميلان اقتربت من حسم صفقتين قادمتين من بورتو ويتعلق الأمر بالقائد هيريرا وأحسن لاعب في الفريق ياسين براهيمي، الموقع السابق قال أن إدارة ميلان اتفقت بشكل شبه نهائي على كل ما يتعلق بالصفقة في انتظار الحسم مع ناديهما، وسيكون انتقال براهيمي إن حدث بمبلغ جد ضئيل على اعتبار أن عقده مع النادي ينتهي بنهاية الموسم الحالي وبورتو سيكون مضطرا لبيعه لتجنب رحيله مجانا في الصيف المقبل. متابعو براهيمي لم يستسلموا والوجهة لن تكون نهائية

رغم الحديث عن قرب انتقال براهيمي من طرف الصحافة الإيطالية إلا أن الصحافة البرتغالية نفت الأمر، صحيفة “أبولا” كشفت أن إنتر قريب من ضم براهيمي لكن من دون الحديث عن صفقة نهائية، حيث قالت الصحيفة الأكثر شعبية في البرتغال أن أندية كثيرة تراقب براهيمي ولم تقل كلمتها خاصة الأندية الإيطالية والإنجليزية، يشار إلى أن الصحافة تكلمت في عديد المناسبات السابقة عن قرب انتقال براهيمي حتى أن البعض تكلم عن اتفاق نهائي، لكن في الأخير براهيمي لم ينتقل وهو أمر يمكن أن يحدث مع الإنتر.

ميلان منافس قوي وداربي ميلانو على براهيمي

في وقت لاحق من يوم أمس كشفت تقارير إيطالية أن إدارة الغريم ميلان ستدخل على الخط من أجل حسن صفقة براهيمي، نادي ميلان يعانى كثيرا خاصة في خط الوسط وبراهيمي يمكن أن يكون حلا جيدا، حيث يسعى المدرب غاتوزو للتعاقد مع الجناح الجزائري لما يملكه من إمكانيات في حين ترغب الإدارة في التعاقد معه بما أن الصفقة لن تكون مكلفة، ومن المرتقب أن يشتعل الصراع على براهيمي بين الغريمين في انتظار الأقوى منهما لحسم الصفقة.

ع- ب

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