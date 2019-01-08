الاتحاد التايلاندي يقيل مدرب الخضر السابق راييفاتس :

لم تمر الخسارة الثقيلة التي مني بها منتخب تايلاندا في افتتاح مباريات كأس آسيا للأمم مرور الكرام على مدرب المنتخب الوطني الجزائري الأسبق ميلوفان راييفاتس، حيث أعلن الاتحاد التايلاندي لكرة القدم أمس عن إقالته بعد خسارة أشباله بِنتيجة عريضة (1-4) أمام نظرائهم من الهند، يذكر أن ميلوفان راييفاتس (65 سنة) استهل تدريب منتخب تايلاندا في أفريل 2017، بعد إقالته أيضا من تدريب المنتخب الجزائري، ليجد في فيفري 2018 عقده مع الاتحادية التايلاندية لكرة القدم بعقد ينقضي عام 2020.

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