برشلونة يضم مدافع تولوز :

أعلن برشلونة الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الفرنسي الشاب، جان كلير توديبو، لاعب تولوز.

وقال برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي: “الفرنسي الشاب جان كلير توديبو، سينضم إلى برشلونة في الأول من جويلية المقبل”.

وأوضح النادي الكتالوني أن الصفقة ستكون مجانية، حيث ينتهي عقد الفرنسي صاحب الـ19 عامًا، مع تولوز بنهاية الموسم الحالي.

وانضم توديبو إلى تولوز في عام 2016 ولعب في الفريق الثاني، وتم تصعيده هذا الموسم إلى الفريق الأول، وخاض معه حتى الآن 10 مباريات سجل فيها هدفًا واحدا.

ويستطيع توديبو اللعب في مركز الوسط المدافع أيضًا، كما أنه أعرب في مقابلات سابقة أنه يقتدي بالبرازيلي تياغو سيلفا، مدافع باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل.