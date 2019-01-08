بن طالب يصاب ويغادر معسكر تدريب نادي شالك :

ذكرت الصحافة الألمانية المقربة من نادي الذئاب نادي شالك الألماني والذي يحمل الدولي الجزائري نبيل بن طالب ألوانه، أن لاعب الخضر نبيل بن طالب لم يكمل بعد أمس الاثنين الحصة التدريبية بعد أن شعر بِآلام على مستوى الفخذ، حيث غادر تدريبات فريقه ضمن المعسكر التحضيري الذي يقوم به النادي الألماني استعداد لمرحلة العودة من البطولة، كما أن البطولة الألمانية متوقفة منذ الـ 22 من ديسمبر الماضي وستعود عجلتها إلى الدوران يوم 20 من جانفي القادم.

أجرى فحوصات أولية لمعرفة سبب تجدد الآلام

ذكرت إدارة النادي الأماني شالك 04 أمس في بيان بلها عقب مغادرة نبيل بن طالب للمعسكر التحضيري لنادي الذئاب أن لاعب الخضر توجه مباشرة إلى عيادة الفريق ليتبين نوع الإصابة وسبب الآلام التي يعاني منها، وأضافت أن الدولي الجزائري لم يتعرض لِإصابة عضلية، ولكنه منزعج من عودة الآلام من جديد ويريد معرفة وبِدقة سبب ما يحدث له، حيث سيستشير لاحقا خبراء ألمان في الطب الرياضي للتخلص وبشكل نهائي هذه الآلام حسب بيان إدارة نادي شالكه.

لاعب الخضر عانى من الآلام في لقاء شتوتغارت الأخير

كان بن طالب قد شعر بِنفس الآلام في مباراة شالكه والمضيف شتوتغارت، بِرسم منافسة البطولة الألمانية في جلوتها الأخير من عمر مرحلة الذهاب، حيث أنهى المباراة بصعوبة في لقاء انتهى لِمصلحة فريقه.

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