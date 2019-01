بوغبا مورينيو سبب أزمات مانشستر يونايتد :

epa06868002 Mathias Pogba (L), brother of Paul Pogba of France, prior the FIFA World Cup 2018 quarter final soccer match between Uruguay and France in Nizhny Novgorod, Russia, 06 July 2018. (RESTRICTIONS APPLY: Editorial Use Only, not used in association with any commercial entity - Images must not be used in any form of alert service or push service of any kind including via mobile alert services, downloads to mobile devices or MMS messaging - Images must appear as still images and must not emulate match action video footage - No alteration is made to, and no text or image is superimposed over, any published image which: (a) intentionally obscures or removes a sponsor identification image; or (b) adds or overlays the commercial identification of any third party which is not officially associated with the FIFA World Cup) EPA-EFE/ETIENNE LAURENT EDITORIAL USE ONLY

LinkedIn تحدث ماتياس بوغبا شقيق بول بوغبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن أزمة شقيقه المثيرة للجدل مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي تمت اقالته من تدريب الشياطين الحمر في وقت سابق. وكانت علاقة بوغبا بمورينيو تسودها التوتر بصورة كبيرة حيث ظهر اللاعب بمستوى سيء طوال فترة ولاية المدرب البرتغالي ونشبت بينهما الكثير من الأزمات التي كادت أن تنهي مسيرة نجم نادي جوفنتوس الايطالي السابق بالقميص الأحمر. ووضع ماتياس بوغبا مورينيو داخل قفص الاتهام أمام جماهير الفريق حيث أكد بأن المدرب البرتغالي كان سبباً لكل شيء سيء داخل الفريق وعقب رحيله تألق شقيقه بصورة كبيرة وسجل أربعة أهداف وصنع ثلاثة منذ تولي النرويجي أوليه غونار سولشاير تدريب الفريق.



ولعل أبرز الخلافات التي نشبت بين مورينيو وبوغبا عندما أمر المدرب البرتغالي بانتزاع شارة القيادة من بوغبا في وقت سابق من الموسم الجاري ولم يشركه بالعديد من مباريات الفريق بل امتد الأمر لاستبعاده من قائمة الفريق لكن عقب رحيله تطور مستوى اللاعب بصورة كبيرة. وخلال تصريحات صحفية قال ماتياس بوغبا لاحدى الصحف: “كانت الأزمة في مانشستر يونايتد تتمثل في مورينيو داخل الملعب وداخل غرف خلع الملابس وخارجها وكل شيء متعلق بالفريق”. وتابع: “أعرف أخي جيداً عندما تقول له اذهب سيذهب شارك بالمباريات بقوة سوف يبذل قصارى جهده أي شيء سيطلب منه سينفذه على الفور”. وأضاف: “ما رأيناه من جوزيه مورينيو ما هو الا رغبة قوية في فرض السيطرة وتملك زمام الأمير يريد أن يثبت أنه هو كل شيء فقط ومحور الاهتمام الأوحد داخل الفريق”. وأردف: “بالنسبة لبول لا ينظر الى هذه الأشياء اذا حظى بالاهتمام والاحترام سوف يحترمك عندما تثق به سيؤدي بكل قوة بالمباريات الكبرى”. الجدير بالذكر أن بول بوغبا قد نجح في تسجيل 7 أهداف ببطولة الدوري الإنجليزي حتى الأن و9 أهداف بكافة المسابقات ويحتل الفريق المركز السادس بجدول ترتيب البطولة قبل مباراته المرتقبة أمام توتنهام يوم الأحد. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

