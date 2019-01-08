بوغبا مورينيو سبب أزمات مانشستر يونايتد :

تحدث ماتياس بوغبا شقيق بول بوغبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن أزمة شقيقه المثيرة للجدل مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي تمت اقالته من تدريب الشياطين الحمر في وقت سابق.

وكانت علاقة بوغبا بمورينيو تسودها التوتر بصورة كبيرة حيث ظهر اللاعب بمستوى سيء طوال فترة ولاية المدرب البرتغالي ونشبت بينهما الكثير من الأزمات التي كادت أن تنهي مسيرة نجم نادي جوفنتوس الايطالي السابق بالقميص الأحمر.

ووضع ماتياس بوغبا مورينيو داخل قفص الاتهام أمام جماهير الفريق حيث أكد بأن المدرب البرتغالي كان سبباً لكل شيء سيء داخل الفريق وعقب رحيله تألق شقيقه بصورة كبيرة وسجل أربعة أهداف وصنع ثلاثة منذ تولي النرويجي أوليه غونار سولشاير تدريب الفريق.



ولعل أبرز الخلافات التي نشبت بين مورينيو وبوغبا عندما أمر المدرب البرتغالي بانتزاع شارة القيادة من بوغبا في وقت سابق من الموسم الجاري ولم يشركه بالعديد من مباريات الفريق بل امتد الأمر لاستبعاده من قائمة الفريق لكن عقب رحيله تطور مستوى اللاعب بصورة كبيرة.

وخلال تصريحات صحفية قال ماتياس بوغبا لاحدى الصحف: “كانت الأزمة في مانشستر يونايتد تتمثل في مورينيو داخل الملعب وداخل غرف خلع الملابس وخارجها وكل شيء متعلق بالفريق”.

وتابع: “أعرف أخي جيداً عندما تقول له اذهب سيذهب شارك بالمباريات بقوة سوف يبذل قصارى جهده أي شيء سيطلب منه سينفذه على الفور”.

وأضاف: “ما رأيناه من جوزيه مورينيو ما هو الا رغبة قوية في فرض السيطرة وتملك زمام الأمير يريد أن يثبت أنه هو كل شيء فقط ومحور الاهتمام الأوحد داخل الفريق”.

وأردف: “بالنسبة لبول لا ينظر الى هذه الأشياء اذا حظى بالاهتمام والاحترام سوف يحترمك عندما تثق به سيؤدي بكل قوة بالمباريات الكبرى”.

الجدير بالذكر أن بول بوغبا قد نجح في تسجيل 7 أهداف ببطولة الدوري الإنجليزي حتى الأن و9 أهداف بكافة المسابقات ويحتل الفريق المركز السادس بجدول ترتيب البطولة قبل مباراته المرتقبة أمام توتنهام يوم الأحد.