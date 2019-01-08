بيكيه يرغب في شراكة ميسي بملكية ناديه الكتالوني :

يبدو أن النجم الإسباني جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة ينوي الاهتمام كثيراً بمشروعه الجديد بإمتلاك نادي كرة قدم في إقليم كتالونيا، بعد شراؤه نادي إف سي أندورا.

ودخل جيرارد بيكيه نجم برشلونة عالم إمتلاك لاعبي كرة القدم للأندية، بعد شراؤه لنادي، عبر مجموعته، ليصبح المالك الجديد للنادي.

وحصل مدافع الماتادور الإسباني على أسهم نادي أندورا بشكل رسمي مؤخراً عن طريقة مجموعة كوزموس التي يملكها مدافع برشلونة.

صحيفة سبورت المقربة من أسوار الكامب نو كشفت عن رغبة مدافع الفريق الكتالوني بيكيه في دخول زميله، الأرجنتيني ليونيل ميسي في شراكة معه في ملكية النادي.

النجم الإسباني يقود محاولات مكثفة من أجل إقناع البرغوث الأرجنتيني ليو ميسي ساحر برشلونة، للدخول كمساهم في نادي إف سي أندورا.

بيكيه دخل في محادثات مكثفة مع نجم التانغو الأرجنتيني في الفترة الماضية، حيث قد تشهد الأيام القادمة التوصل لاتفاق بين جميع الأطراف المعنية بالأمر وبملكية النادي الكتالوني.

ويرى مدافع لاروخا أن انضمام ليو ميسي إلى مشروعه الجديد في النادي الكتالوني، هو أفضل واجهة وتسويق للنادي على المستوى العالمي.

لاعب قلب الدفاع المتميز بدأ التحرك بالفعل من أجل تدعيم صفوف ناديه الجديد والذي يرغب في تدعيمه ببعض الصفقات من أجل قيادته للتقدم إلى الأمام بدلًا من البقاء في دوري الدرجة الثانية في كاتالونيا.

بيكيه وضع أنظاره بالفعل على نجل أحد مدربيه السابقين من أجل التعاقد معه ونجح في ذلك بالفعل، وهو نجل الإسباني تيتو فيلانوفا المدير الفني السابق للبلاوغرانا والذي هزمه المرض وتوفى منذ بضع سنوات.

في حين يُعد اللاعب أدريا فيلانوفا هو أحد خريجي مدرسة لا ماسيا التي تقوم بتصدير اللاعبين إلى الفريق الأول لبرشلونة، ثم انتقل بعدها للعب في فريق هيكوليس قبل الاستقرار بالفترة الأخيرة في الفريق “B” من نادي ريال مايوركا.

أدريا يتدرب بالفعل مع لاعبي فريق أندورا الذي سينشط ضمن صفوفه بالفترة القادمة تحت قيادة الرئيس والمالك الجديد جيرارد بيكيه.