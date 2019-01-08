توتنهام يُعجّز ريال مدريد ويحدد سعر بيع إريكسن :

يتابع إداريو ريال مدريد وضعية صانع ألعاب توتنهام هوتسبير، كريستيان إريكسن، بترقب شديد خلال سوق الانتقالات الحالي تمهيدًا لضمه في الصيف.

ووضع ريال مدريد اللاعب الدولي الدنماركي على قمة لائحة المطلوبين لتعزيز خط الوسط في الفترة القادمة، مُستغلين تعثر عملية تجديده والتي لم تحرز أي تقدمًا في الأسابيع الأخيرة.

عقد أريكسن (26 عامًا) ينتهي مع الفريق اللندني صيف 2020 وسط انباء مترامية في الصحافة الإنجليزية حول رفضه العقد الجديد ونيته الرحيل وخوض تجربة جديدة، لا سيّما مع الاهتمام المتزايد من طرف ريال مدريد وبرشلونة.

وكشفت التقارير عن وجود بعض التحسينات على العقد الجديد لإريسكن، منها مضاعفة الراتب الحالي ليصل إلى 150 ألف جنيهًا إسترلينيًا بالأسبوع، وهو ما يتقاضاه نجم الفريق ديلي آلي.

صحيفة “آس” الإسبانية قالت أن رئيس توتنهام دانيل ليفي ونظيره بريال مدريد فلورينتو بيريز قد التقيا في لندن قبل شهرين، وطلب رئيس النادي الإنجليزي مبلغ 250 مليون يورو من أجل إطلاق سراح لاعبه.



بيد أن بيريز لن يدفع أكثر من 150 مليون يورو بحسب الصحيفة المحسوبة على الفريق الملكي، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة على مزيد من المفاوضات بين الجانبي.

متوسط الميدان الأشقر كان قد انضم إلى صفوف السبيرز بسوق الانتقالات الصيفية 2013 قادمًا من أجاكس أمسترادم الهولندي في صفقة بلغت قيمتها المادية نحو 14 مليون يورو، ويمضي الآن عامه السادس مع النادي.