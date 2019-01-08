ثلاثي جزائري في التشكيلة المثالية لليغ 2 :

أفرج الموقع الرسمي لرابطة الليغ 2 الفرنسية عن تشكيلتها المثالية لمرحلة الذهاب، التشكيلة المختارة عرفت تواجد عدد جيد من اللاعبين الجزائريين، حيث ضمت كل من حارس ماتز ألكسندر أوكيدجا ولاعبي لانس مهدي تاهرات ووليد مسلوب، تواجد الثلاثي كان متوقعا، حيث قدموا مستويات كبيرة خاصة مهدي تاهرات الذي اختير في عديد المرات في التشكيلة المثالية أما مسلوب فقد أكد علو كعبه وهو الذي توج قبل أيام بجائزة لاعب العام في لانس، تواجد حارس ماتز بدوره كان مبررا، حيث قدم مستويات كبيرة، خاصة في بداية الدوري حين اعتلى مع ناديه صدارة الترتيب لجولات، ورغم تراجع مستوياته في الفترة الأخيرة إلا أن ما قدمه في البداية شفع له بالتواجد في التشكيلة المثالية وتجاوز كل حراس أندية الليغ 2.

ع- ب





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