ريال مدريد يبحث عن الحلول الهجومية والكالتشيو مفتاح السحر :

يخطط مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني لحل أزمة الرقم 9 في تشكيلة الفريق، في ظل العقم الهجومي الذي يسيطر على الفريق الملكي خلال الموسم الحالي.

فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يبحث عن حل مؤقت لأزمة الخط الهجومي في صفوف الفريق، للتوقيع مع مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

صحيفة سبورت الكتالونية كشفت أن إدارة الميرينغي وجهت أنظارها نحو الدوري الإيطالي من أجل ضم المهاجم البولندي كريزيستوف بياتيك نجم نادي جنوى في جانفي الجاري.

عملاق العاصمة الإسبانية يرغب في الحصول على خدمات هداف جنوى بياتيك على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الحالي وليس البيع النهائي.

إدارة الملكي غير مستعدة لفتح الخزائن من أجل عرض ضخم لضم ثاني هداف الدوري الإيطالي، حيث يرغب النادي في جلبه معاراً للوقوف على مستواه مع الفريق حتى نهاية الموسم.

كريزيستوف بياتيك يحتل المرتبة الثانية في قائمة هدافي الكالتشيو الإيطالي خلال الموسم الحالي حتى الأن، حيث أحرز 13 هدفاً بفارق هدف وحيد خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم جوفنتوس.

رغبة الريال في الظفر بخدمات الهداف البولندي لن تكون سهلة المنال، في ظل رصد عدد من الأندية الأوروبية للاعب من أجل التعاقد معه، في ظل قدراته التهديفية العالية.

وكان ريال مدريد قد أعلن مؤخراً عن تعاقده مع اللاعب الدولي الإسباني إبراهيم دياز صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل رسمي.

الإسباني دياز الوافد من الدوري الإنجليزي من صفوف مانشستر سيتي هو أولى صفقات بطل كأس العالم للأندية خلال الميركاتو الشتوي.

صفقة دياز كلفت خزينة النادي الملكي 15 مليون يورو، بينما وضع النادي شرطاً جزائياً خرافياً في عقد اللاعب بلغت قيمته 750 مليون يورو.

ريال مدريد يمر بموسم صعب، حيث يعاني الفريق في بطولة الليغا الإسبانية منذ بداية الموسم، محققاً نتائج سلبية أثارت غضب جماهيره، كان آخرها التعادل مع فياريال بهدفين لمثلهما، ثم الخسارة في الجولة الماضية أمام ريال سوسيداد على ملعب سانتياغو بيرنابيو.