ريال مدريد يلقي 100 مليون يورو على الطاولة لمنافسة برشلونة على مدافع نابولي :

أكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن ريال مدريد يستعد لدفع 100 مليون يورو من أجل التعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي قلب دفاع نابولي الإيطالي من أجل تدعيم الخط الخلفي لديه.

ومع دخول ريال مدريد في صفقة كوليبالي أصبح اللاعب منافسا لنادي برشلونة الذي يرغب هو الآخر في ضمه من نابولي خاصة أنه يقدم مستوى مميز في الفترة الأخيرة مع فقراء الجنوب.

ومع رحيل البرتغالي بيبي عن ريال مدريد لم يقم النادي الملكي بتدعيم صفوفه بنجم مميز ولم يعد أمام الفريق سوى كل من سيرخيو راموس ورافايل فاران فيما يحاول المدرب سولاري الاعتماد على الإسباني ناتشو لتغطية تلك الثغرة.

وفي المقابل ترى إدارة برشلونة أن السنغالي كوليبالي يعد من العناصر المميزة التي ستعوض غياب الفرنسي صامويل أومتيتي خاصة أن اللاعب على مشارف دخول غرفة الجراحة لتصحيح وضع غشاء الركبة بعدما باءت محاولات اللاعب في الاستعانة بالعلاج التحفظي بالفشل.

وتدرك إدارة برشلونة أن التعاقد مع مدافع مميز يمكن أن يصنع الفارق وذلك رغم أن الفريق دأب على رسم خطط بديلة مثل ضم الكولومبي جيسون موريو من فالنسيا الإسباني على سبيل الإعارة مع وجود بند يسمح بخيار الشراء مقابل 25 مليون يورو.

كما بات انتقال الفرنسي جان توديبو قلب دفاع تولوز إلى برشلونة سواء في الشتاء الحالي أو الصيف المقبل مسألة وقت خاصة أن عقده ينتهي مع ناديه في جوان 2019 لاسيما أنه يبلغ من العمر 19 عاما.

ويبدو أن إدارة نابولي الإيطالي ستدرس العروض المقدمة للاعب من أجل الموافقة على أي منهما بشرط موافقة المدرب كارلو أنشيلوتي والذي يتولى المسؤولية الفنية للفريق في التوقيت الحالي وقد سبق له تدريب ريال مدريد وهو يدرك طبيعة حصول النادي الملكي على لاعب مميز في الدفاع.

وتجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد تلقى هزيمة جديدة في مسابقة الليغا الإسبانية أمام ريال سوسيداد على ملعب سانتياغو بيرنابيو بهدفين نظيفين ليبتعد عن المنافسة مؤقتا على اللقب بعدما أصبح في المركز الخامس والفارق بينه وبين المتصدر برشلونة بلغ 10 نقاط.