شيوعي تركي يهاجم بن زية بسبب التزامه الديني :

صنع السياسي التركي إبراهيم شوشين الحدث يوم أمس بعد هجومه العنيف على لاعب الخضر ونادي فينارباتشي ياسين بن زية، هجوم السياسي التركي كان بسبب ظهور بن زية بلباس ديني مرتديا القميص في تربص فريقه المقام حاليا في أنطاليا، حيث قال أن بن زية ليس مثالا يحتذى به، معتبرا ما قام به بمثابة التطرف والراديكالية، خاصة وأنه قارنه بين باقي زملائه في الفريق الذي توجهوا وصلوا معه صلاة الجمعة.

شوشين: بن زية ليس مثالا ناضجا ويقدم صورة راديكالية”

هذا وقد نشر السياسي الشيوعي شوشين عبر صفحته في التويتر كلاما جارحا اتجاه الدولي الجزائري واصفا إياه بالمتطرف حين قال على حسابه الرسمي: “بن زية حر فيما يقوم به لكنه ليس حرا فيما يرتديه في تربص فريقه، هو مطالب بالالتزام بالزي الرسمي الجماعي وهو ما لم يقم به، بن زية يقدم صورة راديكالية متطرفة وهو أمر غير مقبول” وكان بن زية قد ظهر بالقميص وهو أمر لفت إليه الانتباه أكثر من بقية زملائه، بما في ذلك سليماني الذي ظهر أثناء صلاة الجمعة باللباس الموحد.

بن زية تلقى الدعم من أنصار النادي في انتظار رأي الإدارة

بعد الحملة التي شنت ضده من إبراهيم شوشين وبعض أتباعه المتطرفين تلقى بن زية الدعم من أنصار فريقه، تركيا ورغم كل ما يقال عن علمانيتها إلا أن شعبها متدين ولو أن بن زية لا يلقى الإجماع فنيا إلا أنه لقي الإجماع بسبب الهجوم غير المبرر عليه، كل هذا والإدارة لم تتحرك رغم أن رسالة السياسي التركي كانت موجهة إليها، حيث طالبها بفرض النظام، ومن المنتظر أن تتحرك إدارة فينارباتشي سواء لدعم اللاعب أو نهيه عن تصرفاته وهو أمر سيتضح في قادم الأيام.

م.دحوي

مرتبط