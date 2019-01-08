غوارديولا يرد على اتهامات التلاعب في مباراة ليفربول:

رد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على الاتهامات التي وجهت إلى ناديه بتعمد عدم قص عشب ملعب الاتحاد، حتى لا يتمكن ليفربول من لعب الكرة السريعة التي يتميز بها.

وقال غوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بيرتن ألبيون غدًا، في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة: “لست أنا العامل المختص بالملعب، لم نقم بالتلاعب في هذا الأمر، إذا كان ليفربول يريد اللعب بسرعة فنحن نريد اللعب بشكل أسرع”.

وتابع: “علينا أن نحترم اللعبة وقوانينها، أنا لم أتحدث مع العاملين في الملعب، لقب فعلت ذلك في بداية الموسم لعدة أسباب.”

وأضاف غوارديولا: “لدي أمور في رأسي أهم من الاهتمام بعشب الملعب، لم أقم بالاتصالات من أجل الحصول على نوع معين من العشب، نحن دائمًا نريده في أفضل حالة.”

وفاز مانشستر سيتي، على ليفربول، بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما بملعب الاتحاد في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

وانتقل غوارديولا للحديث عن رحيل إبراهيم دياز، من السيتي إلى ريال مدريد: “لا نريد الأشخاص الذين لا يريدون التواجد هنا، إذا كنت تريد البقاء فعليك القيام بذلك، وإذا كنت تريد الرحيل فالأبواب مفتوحة”.

وتابع: “لقد فعلنا مع إبراهيم ما فعلناه مع جادون سانشو (انتقل في صيف 2017 لبوروسيا دورتموند) وفيل فودين، والأخير قرر البقاء، الذهاب لريال مدريد ليس خطوة سيئة في مشواره، نتمنى له الأفضل لأنه شخص رائع.”

وتابع غوارديولا عن مباراة الغد: “الفوز مهم، وكأس الرابطة بطولة محلية، نكون سعداء بالفوز في أي مباراة، ولن نحزن في حالة خروجنا من البطولة، نحن هنا في نصف النهائي ونريد الفوز، وجميع اللاعبين لديهم فرصة للمشاركة”.

وواصل: “أنظر إلى اللاعبين الصغار في أوروبا، كم مباراة يخوضونها مع الفريق الأول بأنديتهم؟ اللاعبون الشباب يحتاجون للوقت وعليهم الصبر والثقة في النادي.”

وعن البرزيلي غابرييل جيسوس مهاجم السيتي، قال: “أنا أتخذ القرارات الأفضل للفريق، هو كان أفضل من سيرجيو أغويرو في الماضي وشارك في هذه الفترة، كان يلعب دقائق أكثر لأنه كان في حالة بدنية أفضل من زميله الأرجنتيني.”