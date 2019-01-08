‎أتليتيكو مدريد يراقب عطال ويريده لخلافة فيرساليكو :

‎كشف موقع “أورو يونايتد” الناطق بالفرنسية أن إدارة أتليتيكو مدريد تسعى للتعاقد مع ظهير أيمن في الفترة الحالية، الموقع السابق قال أن الإدارة تراقب الظهير الأيمن لنادي نيس والمنتخب الوطني يوسف عطال، وهي مفاجأة سارة جدا للدولي الجزائري الذي يبد أنه بصدد الانتقال لنادي كبير سواء كان الأتليتيكو أو فريق آخر خاصة في حال واصل على نفس هذا النهج، حيث قدم مستوى مميزا توجه بالتتويج كأحسن لاعبي نيس في مرحلة الذهاب ورشح أيضا لتشكيلة مرحلة الذهاب في الليغ 1.

‎الأتليتيكو عجز عن ضم بديل للكرواتي فيرساليكو

‎السعي وراء التعاقد مع عطال يبدو مبررا من إدارة أتليتيكو مدريد، حيث سرح نادي العاصمة الإسبانية لاعبه الكرواتي فيرساليكو للإنتر وهو اللاعب الأساسي على الجهة اليمنى ولم يفلح في ضم بديلا، حيث منح المركز الأساسي للاعب خوان فران الذي كبر في السن كما أن عطاءه لم يعد جيدا، وهو ما ظهر جليا في مرحلة الذهاب، سيميوني يسعى للتعاقد مع ظهير شاب قوي ولديه لياقة عالية وكل هذه الصفات تجتمع في خريج مدرسة أتليتيك بارادو.

‎ظهير توتنهام أوريي أكبر منافس لعطال

‎الموقع السابق قال أن عطال يوجد في أحسن رواق للالتحاق بنادي أتليتيكو لكن هناك بعض المنافسين، حيث يوجد لاعب توتنهام سيرج أوريي كأكبر منافس للجزائري، أتليتيكو سبق وقدم عرضا رسميا لأوريي في الصيف الماضي ورغم أنه لاعب بديل في توتنهام إلا أن النادي اللندني رفض تسريحه وطالب بمبلغ كبير، وفي حال واصلت إدارة توتنهام تعنتها فإن نادي أتليتيكو ستتوجه لحلول أخرى أقل تكلفة ومن أبرزها عطال.

‎ع- ب

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