‎حساني يفسخ عقده مع ناديه البلغاري رسميا :

‎فاجأ الموقع الرسمي لنادي تشيرنو مور البلغاري أمس الجميع حين أكد فسخ عقد لاعبه الجزائري إلياس حساني، فسخ العقد جاء بالتراضي وبطلب من اللاعب الذي أنهى ومغامرته مع ناديه البلغاري بعد أن قضى هناك موسم ونصف الموسم، إدارة شيرنو مور شكرت الدولي الجزائري على ما قدمه للفريق، حيث لعب 46 لقاء وسجل هدفا واحدا وقالت أنها تتمنى له التوفيق في تجربته المقبلة.

‎ليفسكي صوفيا الأقرب لضمه بحسب الإعلام المحلي

‎بعد فسخ عقده سيكون حساني حر في اختيار وجهته، الصحافة البلغارية يوم أمس قالت أن الدولي الجزائري أقرب لنادي ليفسكي صوفيا ثالث الترتيب العام في الدوري، حيث كانت إدارة الأخير قد اتصلت بوكيل اللاعب قبل أيام وربما هي من أقنعته بجدوى فسخ عقده، وستتضح في أقدم الساعات من دون شك وجهة حساني وهل ستكون بلغارية أم لا .

‎أندية فرنسية أيضا تريده ولانس يضغط لضمه

‎إلى ذلك كشفت تقارير فرنسية يوم أم أن إدارة لانس من الدرجة الثانية الفرنسية ترغب في ضم حساني، حيث تسعى للعب على الصعود وتسعى لأجل ذلك لضم أحسن اللاعبين ومن بينهم حساني، وجود حساني في وضع حر سيزيد من رغبة إدارة لانس لضمه كيف لا والصفقة لن تكلف أي أموال بما أن اللاعب حر، لكن بمقابل ذلك وجب أن يكون الراتب مغريا ومرتفعا قليلا.

‎الرغبة في لعب الكان سبب في رحيل حساني

‎رحيل حساني عن ناديه الحالي كان متوقعان، حيث بات تشيرنو مور أقل من طموحات حساني، حساني يعتبر لاعبا دوليا وضمن قائمة الناخب الوطني جمال بلماضي لكن هذا لا يكفي للتواجد في كأس إفريقيا المقبلة، لذلك فضل حساني تغير الفريق واللعب لفريق أحسن من أجل إقناع بلماضي في اصطحابه للـ”كان” المقبل، وكان بلماضي وقبله ألكاراز قد تلقوا انتقادات لاذعة بسبب استدعاء حساني على اعتبار أن النادي الذي يلعب فيه ضعيف وهي حجة يرغب لاعب الخضر في إسقاطها.

‎ع- ب

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