‎عقد مجاني في أحد السعودي يمتد لستة أشهر فقط :

كما كان متوقعا أعلن نادي أحد إتمام إجراءات تعاقده مع الدولي الجزائري كارل مجاني، العقد المبرم سيمتد لستة أشهر فقط مع إمكانية التجديد لعام إضافي في الصيف المقبل، مجاني سيكون بذلك على موعد مع تجربة جديدة ينتظر أن تكون الأخيرة على أمل أن يقدم ما هو منتظر منه، حيث حددت الإدارة البقاء هدفا وتأمل أن تساعدها خبرة مجاني على ذلك، من جهتها علقت الصحافة السعودية أمالا كبيرة على مجاني، حيث وصفته بصاحب الخبرة الطويلة واللاعب المونديال الذي يجب عليه أن يؤطر الفريق ويعيده لسكة الانتصارات.

ع- ب

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