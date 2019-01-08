‎غزال يحظى بالإشادة أخيرا ويتحسر على خسارة فريقه :

‎على عكس ما كان يحدث بعد كل جولة حظي الدولي الجزائري رشيد غزال بإشادة الإعلام الإنجليزي صباح أمس وذلك عقب هدفه الرائع في مرمى “نيو بور” في كأس الاتحاد الإنجليزي، ورغم الإقصاء إلا أن غزال كان من نقاط الضوء القليلة في اللقاء، حيث قدم مستوى مبشرا جدا، غزال يكون بذلك قد رد ولو بجزء بسيط على كل من انتقده في انتظار التأكيد أكثر وأكثر في قادم اللقاءات والجولات، وكان غزال صاحب الهدف الوحيد في لقاء فريقه الأخير في الكأس والذي سقط فيه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد .

‎غزال” أتأسف للجماهير التي صدمت بعد الإقصاء”

‎بما أنه كان من نقاط الضوء القليلة في اللقاء فقد كان غزال أكثر المطلوبين من الإعلام الإنجليزي، رشيد أدلى بتصريحات للصحافة الإنجليزية تكلم فيها عن مرارة الإقصاء وقال:” أنا آسف جدا لجماهير ليستر المحبطة، أدرك أنهم لم يفوزوا باللقب وأنهم كانوا يسعون لذلك لكن للأسف خسرنا وخرجنا” وعن اللقاء صرح:” لقد كان لقاء صعبا ضد فريق محترم، كنا ندرك منذ البداية أننا نواجه فريقا صعبا على أرضه”.

‎”علي طي صفحة الكأس والتركيز على الدوري”

‎لاعب الخضر طالب الجميع بعد ذلك بطي صفحة الكأس، حيث قال أنها باتت من الماضي وعلى الجميع الآن فريق وجماهير التركيز على ما هو آت وحسب وفي هذا الشأن قال:” علينا الآن أن ننسى لقاء الكأس ونركز على الدوري، أنا متأسف مرة أخرى للخروج المخيب لكن ما باليد حيلة علينا التركز على المنافسات المقبلة” ورغم الإقصاء إلا أن معنويات غزال كانت عالية، وهذا نظرا لتألقه والهدف الرائع الذي سجله والذي سيسعده من دون شك في الفوز بفرص المشاركة أساسيا في اللقاءات المقبلة.

‎ع- ب

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