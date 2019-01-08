‎وناس قريب من كالياري وإندهوفن يطلب خدماته :

‎مازال مستقبل الدولي الجزائري آدم وناس بصنع الحدث في ناديه، الصحافة الإيطالية مازالت تجتهد في تحديد وجهة من بين الأندية التي طلبته، لكن صحيفة “لا غازيتا ديلو سبور” قالت أن الوجهة الأقرب هي نادي كالياري، الصحيفة الأكثر انتشارا في إيطاليا قالت أن إدارة نابولي هي من تدفع وناس للعب هناك وهذا رغبة منها في الزج به في صفقة المبادلة التي تنوي القيام بها، وهذا بضم وسط ميدان كالياري الشاب نيكولو باريلا، التقرير الإيطالي قال أن الصفقة ستكون في حدود العشرين مليون أورو مع إعارة لاعبين هما وناس وزميله الكرواتي روج.

‎إدارة نابولي ترغب في التعاقد مع لوزانو وناديه إيندهوفن سيضغط لضم وناس للصفقة

‎بحسب الإعلام الإيطالي فإن إدارة نابولي تسعى جاهدة لضم وسط ميدان، فبعد باريلا قالت الصحافة الإيطالية أن نابولي يسعى للتعاقد مع المكسيكي هيرفينغ لوزانو لاعب إيندهوفن، إدارة الأخير لا تمانع بيع لوزانو وهذا بسبب العلاقة المميزة التي تربط الناديين، لكن في نفس الوقت ترغب إدارة إيندهوفن في ضم لاعب من نابولي ضمن نفس الصفقة ويتعلق الأمر بوناس، الأمر ليس أكيدا لكن الصحافة الإيطالية قالت أنه ممكن جدا ما يعني أن الدوري الهولندي قد يكون وجه دعوة محتملة للدولي الجزائري والذي تعددت وجهاته من دون أن يستقر على واحدة.

‎استأنف التدريبات يوم أمس ويكون قد تحدث مع مدربه

‎رغم تواجده في دبي الإماراتية، حيث قضى عطلته لم تتوقف الصحافة الإيطالية عن الحديث عن وناس وعن وجهته، الجزائري أنهى عطلته يوم الأحد وتواجد في مدينة نابولي في ذات اليوم، كما استأنف تدريبات الجماعية أمس الاثنين، وناس سيستغل عودته للحديث مع مدربه عن وضعه، فهل هو ضمن قائمة الفريق للنصف الثاني من الموسم أم أنه معروض للبيع كما يقال هنا وهناك، وناس سيضع النقاط على الخروف من دون شك، حيث سيفضل الرحيل، كما سبق وأشرنا لاعتبارات الكان لكن وفي حال تمسك به أنشيلوتي فإنه سيبقى لست أشهر أخرى لا يعلم إن كان سيشارك فيها أم سيبقى بديلا كما جرى في النصف الأول من الموسم الحالي.

‎ع- ب

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