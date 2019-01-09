أسباب سياسية وراء فشل جنوب أفريقيا في استضافة كأس الأمم :

سيطر الغضب على المسؤولين باتحاد الكرة في جنوب أفريقيا بسبب خسارة تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019، التي ستحتضنها مصر.

وقال راسيل باول، المدير التنفيذي لاتحاد جنوب أفريقيا في تصريحات إذاعية “تقنيًا، لا توجد دولة أفضل منا في القارة السمراء، لاستضافة النسخة المقبلة من كأس الأمم”.

وأضاف “ليس لدينا مشكلة مع مصر، بل مع إجراءات تقييم العروض المقدمة لاستضافة البطولة القارية”.

كما نقل مصدر مسؤول لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الاتحاد الأفريقي قرر إسناد البطولة لمصر لأسباب سياسية، عقابًا لجنوب أفريقيا على عدم دعمها لملف المغرب لاستضافة مونديال 2026، والتصويت للملف الثلاثي المشترك أمريكا وكندا والمكسيك.

وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن التصويت للملف الأمريكي اعتبره الكاف، موقفًا مهينًا من جنوب أفريقيا، بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد القارة السمراء.

وكانت عملية التصويت التي أجراها المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي، أمس الثلاثاء في السنغال، أسفرت عن فوز كاسح لمصر على جنوب أفريقيا لاستضافة البطولة القارية.