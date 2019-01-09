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أوبلاك: أرى نفسي في البريميرليغ :

9 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, الدوري الإنجليزي, كواليس النجوم, ملاعب العالم 63 زيارة

كشف السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، سبب بقائه مع الروخي بلانكوس، وتجديد عقده خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال أوبلاك، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “في الصيف فضلت البقاء مع أتلتيكو مدريد، لم أتحدث مع أي نادٍ”.

وتابع: “وكيلي ومسؤولو النادي فعلوا الشيء الصحيح، قررت البقاء لأنني رأيت مشروعًا جيدًا هنا.. أعتقد أن أفضل طريقة للحصول على الألقاب، هي عدم الرحيل عن أتلتيكو”.

وأضاف: “كل شيء ممكن في المستقبل، في كرة القدم الأشياء تتغير من يوم إلى آخر.. من المستحيل القول إنك ستبقى هنا لسنوات عديدة، لأنك لا تعلم.. نحن في جانفي الآن، في جوان قد تحدث أشياء بسرعة كبيرة”.

وواصل أوبلاك: “أحب الدوري الإنجليزي ويجذبني، قد أكون جزءًا من هذه المسابقة في المستقبل، أرى نفسي هناك، لكن لا أعلم متى.. من الممكن في الموسم المقبل، أو خلال موسمين”.

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