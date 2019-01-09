إدارة ليستر مَن رفضت عودة سليماني للبطولة الإنجليزية :

تأكد رسميا بأن إدارة نادي ليستر سيتي الإنجليزي هي من تصدت لعودة لاعبها المعار لنادي فينرباتشي التركي للعودة إلى البطولة الإنجليزية من بوابة نادي فولهام الذي يصر على خدمات المهاجم الجزائري الذي لم يقدم ما كان منتظرا منه مع ناديه التركي الحالي فينرباتشي، حيث كان ولا يزال “السوبر سليم” على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين في نادي فولهام من أجل تعزيز القاطرة الأمامية لهذا النادي الذي يسعى مدربه رانييري لجلب مهاجمه السابق في نادي الثعالب غير أن إدارة هذا الأخير تصدت للصفقة ورفضت عودة لاعبها المعار للبطولة التركية.

عرض فولهام لم يقنع إدارة ليستر

هذا وقد كان المهاجم الجزائري إسلام سليماني قريبا جدا من العودة للبطولة الإنجليزية من بوابة نادي فولهام، غير أن العرض الذي قدمته إدارة فولهام لم يعجب إدارة ناديه ليستر سيتي مالكة عقد لاعبها الجزائري إسلام سليماني مفضلة بقاءه في نادي فينرباتشي التركي على العودة إلى البطولة الإنجليزية كما يرغب مدرب فولهام وحتى مهاجم الخضر.

رانييري لم يفقد الأمل في جلب مهاجمه السابق

رغم أن كل المؤشرات توحي بأن سليماني باق في البطولة التركية على الأقل إلى غاية نهاية الموسم، إلا أن التقني الإيطالي صاحب الفضل في حصول ليستر سيتي على أول بطولة له في تاريخ البريميرليغ، لم يفقد الأمل في جلب سليماني مراهنا على العلاقة الجيدة التي تجمعه بإدارة الثعالب.

سليماني اعتذر لأنصار فينرباتشي ووعدهم بوجه مغاير

من جانبه كان مهاجم المنتخب الوطني إسلام سليماني قد اعتذر لأنصار ناديه التركي فينرباتشي بطريقة لبقة، وذلك عندما أطلق بعض التصريحات التي حاول خلالها طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة ستكون أفضل بالنسبة لعلاقة الطرفين مفتاحها تألق “السوبر سليم” بألوان النادي التركي مباشرة عند انطلاق مرحلة العودة من الموسم الجاري.

سليماني: “البطولة ضاعت منا، هدفنا أصبح الكأس وسترون وجهي الحقيقي”

كشف المهاجم الجزائري إسلام سليماني لوسائل إعلام تركية أن البطولة قد ضاعت فعلا من ناديه فينرباتشي، وذلك طبعا بسبب النتائج السلبية التي تخبط فيها الفريق خلال مرحلة الذهاب، ما حوّل هدف الفريق الآن لمنافسة الكأس حين صرح يقول: “من الواضح أن البطولة قد ابتعدت عنا، لكننا لن نستسلم وسنكافح لآخر لحظة، كما أن هدفنا قد تحول هذه المرة للتتويج بالكأس حتى ننقذ موسمنا، أنا جد متأسف على الوجه الشاحب الذي ظهرت به خلال مرحلة الذهاب، وكنت أتمنى أن أقدم الكثير لهذا النادي، لكني أعدكم بوجه مغاير تماما خلال مرحلة العودة وستكتشفون وجهي الحقيقي”.

“آسف لظهوري الشاحب خلال مرحلة الذهاب وسترون سليماني آخر في مرحلة العودة”

في ذات التصريحات دائما، فقد أكد “السوبر سليم” أنه متأسف لأنه خيب ظن الأنصار منذ التحاقه بنادي فينرباتشي قادما من ليستر سيتي صيف السنة الماضية، حيث لم يخف ذلك بالقول: “أعلم أن الجميع كان ينتظر مني أداء أفضل ومساعدة النادي على تحقيق نتائج إيجابية واحتلال المراتب الأولى، في الحقيقة كان ذلك حلمي أنا أيضا، على كل حال أنا لم أفقد الأمل، ومتأكد أني قادر على تقديم الأفضل بكثير مما قدمته لحد الآن، وأعد الأنصار بأني سأكون عند حسن ظنهم في مرحلة العودة بعدما خيبنا ظنهم في مرحلة الذهاب”.

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