بايرن ميونخ يعلن رسميًا تعاقده مع بطل العالم

أعلن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ اليوم الأربعاء، عن أولى صفقات البافاري في صيف 2019.

ونشر النادي البافاري، عبر حسابه على موقع “تويتر” تصريحات حميديتش، التي أعلن خلالها تعاقد البايرن مع الظهير الفرنسي بينيامين بافارد، لاعب شتوتغارت.

وقال حميديتش: “يمكنني التأكيد على أننا تعاقدنا مع بافارد، الذي وقع على عقد لمدة 5 سنوات بداية من أول جويلية المقبل”.

وتأتي هذه الصفقة، ضمن خطة النادي بإبرام مجموعة من التعاقدات لضخ دماء جديدة بالفريق، لإعادته إلى مكانته بعد تراجع مستواه هذا الموسم.

كان أولي هونيس، رئيس النادي البافاري، كشف في وقت سابق، نيته إحداث ثورة في سوق الانتقالات، بإبرام مجموعة هائلة من الصفقات.

وجذب بافارد، أنظار بايرن ميونخ، بعد تألقه مع منتخب فرنسا، الذي توج معه بلقب كأس العالم، في البطولة التي أقيمت بروسيا الصيف الماضي.