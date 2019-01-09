براهيمي محل إشادة من الاتحاد الأوروبي :

قاد الدولي الجزائري ياسين براهيمي ناديه بورتو لتحقيق الفوز الثامن عشر على التوالي ولأول مرة في تاريخ النادي البرتغالي وذلك سهرة أول أمس عندما سجل ثنائية في الدقيقتين 32 و57 أمام ناسيونال ماديرا لحساب الجولة السادسة عشرة من الدوري البرتغالي الممتاز، ما قدمه براهيمي جعل الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي يشيد باللاعب الذي قاد فريقه لتعزيز صدارته للدوري بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه.

مدرب بورتو: “براهيمي فنان ونستمتع بما يقدمه”

عقب نهاية اللقاء أكد المدرب سيرجيو كونسيساو أن ما قدمه براهيمي في اللقاء هو بمثابة الفن على أرضية الميدان وقال أيضا: ” براهيمي؟ هنا نريد رؤية الفنانين، رغم أنه لم يكن في أفضل حالاته البدنية ولم يقدم 100 بالمئة مما يملكه، تكلمت معه بين الشوطين وقلت له سأغيرك إن سجلنا الهدف الثالث الذي يضمن لنا الفوز وهو ما حدث بالفعل، والآن يجب علينا المواصلة لتحقيق أهدافنا”.

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