تشيلسي يراقب لاعب نابولي :

يفكر تشيلسي الإنجليزي في تدعيم صفوفه بصفقة جديدة من نظيره نابولي الإيطالي، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة “لندن ستاندرد” إلى أن تشيلسي يريد ضم السيد هساي لاعب نابولي، لتعويض الرحيل المحتمل لديفيد زاباكوستا إلى لاتسيو في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة أن هساي يرفض تجديد عقده مع نابولي، على أمل الانتقال إلى ملعب ستامفورد بريدج خلال الصيف المقبل.

ونوهت الصحيفة أن نابولي قدر قيمة اللاعب بنحو 45 مليون جنيه إسترليني، وهو الرقم الذي قد يرفض تشيلسي دفعه من أجل ضم هساي.

وشددت الصحيفة أن دي لورينتس رئيس نابولي لن يفرط بسهولة في السيد هساي، وذلك بسبب غضب اللاعب من طريقة رحيل المدرب ماوريسيو ساري إلى تشيلسي في الصيف الماضي.