خمس مدن مصرية ستحتضن 24 منتخبا :

وقع اختيار الاتحادية المصرية على خمس مدن لاستضافة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ المنافسة والتي ستوزع على ست مجموعات الصيف القادم، حيث تقام مجموعتان بالقاهرة، ومجموعة في كلًا من الإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد، وحدد اتحاد الكرة عددا من الملاعب التي حازت على ثقة الكاف، منها ملعب السلام بالقاهرة، والذي حاز على أعلى تصنيف بسبب مطابقته للمواصفات الدولية، بجانب ملعب القاهرة الذي طالبت الكاف بزيادة مساحة مقصورة الصحفيين به، وهو ما وعدت به مصر، كما تم إضافة ملعب الدفاع الجوي لملاعب القاهرة، حيث تم اعتماد الملاعب الثلاثة، وفي الإسكندرية هناك 3 ملاعب تم إدراجها في الملف المصري، وهي الإسكندرية، المكس وبرج العرب، وتم وضع الأخير كخيار ثالث، بسبب عدم جودة وسائل الاتصال به لوقوعه في وسط منطقة عسكرية، رغم أنه الملعب الأضخم في قارة إفريقيا ويتسع لـ 86 ألف متفرج، إضافة إلى الإسماعيلية، ستلعب المباريات على إستاد الإسماعيلية، وتقام مباريات مجموعة بورسعيد على ملعب المحافظة، وفي السويس تم اختيار إستاد الجيش، على أن يكون ملعب عجرود وملعب السويس ملاعب تدريب احتياطية له.

المدن قريبة من بعضها وتتوفر على البنى التحتية

من أهم النقاط التي صبت في مصلحة الملف المصري بحسب ما ذكرت شركة رولاند بيرغر الفرنسية للاستشارات الدولية، المكلفة من الكاف بإعداد تقرير عن الدولتين، هي قرب المدن المصرية من بعضها وهي ميزة في ملفها بعكس جنوب إفريقيا، كما أن الفنادق والطرق والمواصلات والمطارات والمستشفيات، لم تشكل أي نقاش، حيث تمتلك مصر بنية تحتية رائعة لم تدون عليها أي ملاحظات في تقرير الشركة الفرنسية.

ب-بكوش

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